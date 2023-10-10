兒科護士結婚　暫停婚禮救台下高燒驚厥女童　網民大讚：最美新娘

日前，內地有新娘舉辦婚禮時遇上突發狀況，婚禮進行期間，有小孩因高燒驚厥暈倒，嚇到不少賓客。任職兒科護士的新娘即時暫停婚禮，走到台下，為女童物理降溫。影片曝光後，不少網民都表示感動，又大讚新娘「醫者仁心、人美心善」。



山西新娘常女士暫停婚禮拯救高燒驚厥女童，事件引起網民熱議。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，山西省呂梁市新娘常女士日前舉行婚禮，她與新郎當時正準備上台，但新郎的弟弟突然跑過來說有女童「抽風了」，暈倒在地。常女士本身是兒科護士，得知後即時暫停儀式，趕去查看女童，發現女童是高燒驚厥。

常女士即時幫女童物理降溫，約10分鐘後，女童情況有所改善，她便向女童家人叮囑注意事項，等女童送到醫院後才繼續婚禮。從影片可見，身披婚紗的常女士以濕毛巾幫女童擦身。

而影片拍攝者文先生表示，當日女童本就有點發燒，也許加上氣候因素，所以突發高燒驚厥，還不斷咬舌頭，家屬相當焦急。而新娘常女士事後就表示救死扶傷是醫護人員的責任，先救孩子更重要，「婚禮先暫停，趕緊先救孩子」。

影片引起網民熱議，不少網民大讚常女士是「最美新娘」，「她專注的樣子真的好美，加上這頭紗感覺好神聖」、「名副其實的白衣天使啊！新郎有福氣了娶了個天使」、「太暖心啦，這樣的新娘」。亦有網民批評發燒女童的父母，「發著燒還往人多密集的地方帶，也不知道家長怎麽想的」、「這樣的父母真的無語」、「孩子發燒就好好呆家裏呀」。