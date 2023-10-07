男童被欺凌圍毆影片瘋傳　被迫吸煙下跪道歉　少年︰警察局是我家

「我爸是李剛」道出年輕人仗着上一代權勢作威作福的情況。河北最近發生類似事件，一名11歲男童到一眾少年旁邊撿籃球時，被對方懷疑偷銀包，於是對他展開欺凌，要求他吸煙下跪道歉，當男童不肯時，一眾少年對他拳打腳踢。男童最終就範，其中一名少年更稱「我他媽把警察局當我家，你隨便報警，我警察局有人，你就算報警，你也是白費力氣」，當地警方和教育部門正跟進事件，未有證據證明少年所言是否屬實。



少年一行人不知何故要求男童抽煙。（網上影片截圖）

+ 1

涉事影片已經經過後期處理，將當事人打格和加上字幕和標題，事發河北廊坊市，上月24日，男童叔叔表示，姪兒正在打籃球，其間籃球滾到一眾少年身旁，姪兒前往撿籃球時，被對方懷疑偷取銀包，繼而圍毆他。

片中可見身穿白衣的男童被多人包圍逼到牆角，白衣稍微染灰，對方一行人不知何故要求他抽煙，但男童堅決不肯，於是他們將男童推倒在地，施以拳打腳踢，男童哭訴「真不抽煙」，相信最終屈服，表示「自己來」，一手叼煙，一手持打火機。

男童最終屈服，表示「自己來」，一手叼煙，一手持打火機。（網上影片截圖）

另外，少年直說「你給我跪着道個歉就完了，你要不道歉，我直接揍你」，男童照做。少年又威嚇：「我他Ｘ把警察局當我家，你隨便報警，我警察局有人，你就算報警，你也是白費力氣。」

影片引來各界譁然，當地警方和教育部門接受訪問時，均表示正在跟進事件，但沒有證實少年「警察局有人」言論是否屬實，暫時沒有消息指有人被捕。

（綜合）