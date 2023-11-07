公屋三派「夢想情樓」石排灣　獲房署$1.4萬裝修津貼　擬間2房1廳

輪候公屋「順利畢業」後，尚要考慮屋內翻新。有網民日前就在網上分享收樓照片，稱三派獲派不足20年樓齡的「夢中情樓」石排灣邨，她收樓後選擇收取房署資助的1.4萬元「空置單位翻新津貼」，而不選擇房署翻新工程。根據政府推出的「空置單位翻新津貼」計劃，16至20年樓齡公屋單位可獲發相等於5個月租金的翻新津貼。



有網民三派獲派不足20年樓齡的「夢中情樓」石排灣邨，收樓後選擇收取房署資助的1.4萬元裝修津貼，而不選擇房署翻新工程。（資料圖片）

該網民於公屋討論區發帖分享公屋收樓經驗，她申請了3人單位公屋，早前三派「順利畢業」。她展示房署配房通知信，稱首派柴灣但單位太細，二派觀塘交通不便，於是博三派會派到理想單位；幸運的是，三派獲派「夢中情樓」石排灣邨碧銀樓，樓齡連20年都不到，而且她本來住所及工作地方也在附近，「都是熟悉的地方和朋友」。

近日她正式收樓，看過單位後她認為單位位於高層，而且空間足夠，準備裝修成2房1廳，「裝修一下還是很哇塞的」。不過她並未選擇房署翻新工程，而是選擇收取房署「裝修津貼」，金額為1.4萬元。從照片可見，天花板及牆身均有多處脫漆，地板除了有刮痕外，亦有數處凹痕。至於洗手間及廚房瓷磚則尚算光潔簇新，不過就不見有馬桶蓋。

根據房署資料所示，政府於1998年起推出「空置單位翻新津貼」計劃，讓租戶可選擇自行進行簡單維修工程或由房署翻新工程承辦商進行工程。至2004年，「空置單位翻新津貼」擴大適用範圍，16至20年樓齡公屋單位可獲發相等於5個月租金的翻新津貼，而11至15年樓齡公屋單位可獲發4個月租金的翻新津貼。至於樓齡在10年或以下的公屋單位，可領取翻新津貼額為3個月租金。

而住戶領取翻新津貼之後1年內，房署都不會為其單位進行小型維修工程項目，以確保津貼計劃不被濫用。至於樓齡在21年或以上公屋單位，因為房署有可能實施改善及翻新工程，因此不屬於領取翻新津貼範圍，不能獲取公屋裝修津貼。

帖文引起熱議，網民意見兩極。有人看完樓主新屋照片後，認為需要修葺地方太多，所以不贊成她自行裝修，「個地板穿晒」、「如果自己識做就有賺，嫌麻煩嘅都係畀房署做着數啲」、「翻新都唔止萬四」。不過，支持樓主的人就認為，只需油漆粉飾牆身即可，「英明選擇攞萬四元」、「買油同轆油下就得，梗係揀萬四」、「裝修都有津貼，之後再拿埋綜援，又有失業援助金，唔怪得話得公屋得天下」。

（公屋討論區）