要爆啦！出軌妻狂換情夫玩到夜不歸　綠帽夫爆發狂扑逾20車下場慘

每個人都有情緒，但不應隨便遷怒。台灣1名慘「戴綠帽」的男子，不滿妻子多次出軌，情夫不停換，甚至外出玩到「流連忘返」夜夜不歸家，憤怒下發洩到路上20多輛無辜汽車身上，用球棒扑爆車窗等位置，住戶見狀報警。警員到場喝令停止不果，唯有用適當武力將男子制服，而綠帽夫其後道出情緒失控真相，他其後要接受強制心理治療。



綠帽夫見愛妻晚晚出軌不回家，遷怒於路上20多架無辜車輛。（《復仇者聯盟》電影系列截圖）

事件發生在高雄市，據了解，綠帽夫和妻子育有孩子，但他曾經因事入獄，雖然身處鐵窗內，但亦獲知妻子趁機出軌，惟當時苦無良策，只能等待出獄修補感情，期望妻子會回心轉意。詎料「一家團聚」後，妻子仍然紅杏出牆，最近數年情夫一位換一位，甚至玩到天天不如家，綠帽夫為了孩子無奈一次又一次容忍。

一頂又一頂綠帽送到頭上，男子日前終於大爆發，在高雄路邊停車場發洩怒火，用球棍狂扑無辜車輛車窗等位置，連續敲打聲驚動附近住戶報警。警員接報到場，發現男子仍然手持球棒在砸車，於是喝令他立即停手，但男子沒有理會警員的警告，仍然狂扑車輛，警員只好用武力將他制服。

男子事後被送往強制就醫，情緒穩定後接受調查，才道出失控真相。警員經調查後相信被砸車輛和其妻的出軌對象無關，事件中總共有20多輛車輛受到損毀，多名車主已提出索償。

（綜合）