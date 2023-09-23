衰！賤男娶有錢女不心足　窮風流出軌人妻仲想霸地起屋　下場超慘

即使對待伴侶有多好，但對方想出軌也阻止不了。馬來西亞一名富家女願意嫁給窮小子，堪稱「現代愛情童話」，可惜「童話裏都是騙人的」，富家女發現丈夫「窮風流」，竟和一名三孩人妻發展婚外情，甚至發現丈夫與第三者的床照，氣得提出離婚，結束12年婚姻。窮男不但沒有悔過，更以前岳父當作嫁妝送予富家女的土地建新屋，打算和新歡雙宿雙棲，令富家女大怒派人拆屋洩憤。



網紅扎萊哈分享女粉絲的悲慘愛情經歷。（TikTok影片截圖）

網紅扎萊哈（Zaleha Baba）在TikTok拍片分享女粉絲的悲慘愛情經歷，指該名女粉絲大學畢業，而且家境不錯。她和一名貧窮男子交往，雖然對方每月僅賺900令吉底薪（約1500港元），但她毫不在乎並願意下嫁，父親亦同意婚事，向女兒送贈一塊土地作為嫁妝。兩夫婦婚後育有3名小朋友，生活寫意幸福，窮男夫憑妻貴，不時駕駛妻子的名車。

直至到女粉絲40歲那一年，她發現丈夫「窮風流」出軌，對象甚至是一名擁有3名孩子的人妻，更發現兩人的床照，哀莫大於心死，於是提出離婚。最終兩人在2021年完成離婚手續，結束12年婚姻，出軌人妻亦與其丈夫離婚收場。

富家女發現丈夫「窮風流」出軌，對象是一名擁有3名孩子的人妻，她更見到兩人床照，於是提出離婚。（示意圖/Getty Images）

窮男和新歡再婚，並在前岳父當作嫁妝送給前妻的土地興建新屋，成本大約9萬令吉（約15萬港元），前岳父得悉事件後向窮男討回土地，但對方一直撒賴不肯歸還，女粉絲非常憤怒，派人到土地拆除窮男擅自興建的大屋。

離婚後只過了4個月，窮男人屋兩失，連落腳處都沒有，而且失去原本擁有的富裕生活，開始感到無比後悔。

扎萊哈形容該名女粉絲的愛情經歷猶如電視劇，「結局大快人心」，批評窮男傷透女粉絲，而且破壞自身家庭。

（綜合）