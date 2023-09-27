好人好事！港鐵女學生倒瀉奶茶　小紅書女睹乘客幫手一幕：好窩心

在人多地方倒瀉飲品當然狼狽不堪，但馬上有人伸出援手卻很暖！有女子日前在小紅書發文，指乘搭港鐵時見到有女學生意外倒瀉奶茶，馬上有乘客去幫手，「幾個香港人過嚟幫手抹地啦、遞紙巾啦、攞垃圾袋，睇到這一幕好窩心」，又大讚小女生有質素，自己倒瀉後馬上清潔，而且乘客也很暖心，「香港特别的暖心温暖的城市」。網民大讚女學生懂得自行清理，「有素質的人真的都是很能愛護公共環境」。



有女乘客在小紅書發文，目擊有女學生倒瀉奶茶時自行清理，而旁邊乘客亦幫手，形容這一幕很窩心。（小紅書圖片）

樓主在小紅書發文，指日前坐港鐵時見到有女學生不慎倒瀉奶茶，「幾個香港人過嚟幫手抹地啦、遞紙巾啦、攞垃圾袋，睇到這一幕好窩心」。

照片所見，女學生疑打翻了膠袋內的奶茶，她正用紙巾抹吸走在車廂內四處流的奶茶，之後有其他乘客過去幫手；另1張照片拍到奶茶已抹得七七八八。樓主指從細節看出人的質素，「為港人的素質點讚。香港特別的暖心溫暖的城市！歡迎大家來香港」。

網民大讚「學生妹妹好好，自己清理返」、「經常去香港！遇到很多香港人覺得對我都很友好！而且好喜歡他們有素質講文明」。部份人分享類似經歷，同樣遇到好心人幫助，「其實香港好多小朋友都好有禮貌，小男生也好紳士，好幾次在商場走出大門，走在前面的小男生都會幫忙拉着大門讓後面的人走」、「我在家門口打翻購物車，6、7個人過來幫忙，還要1個4、5歲的小男孩子」。

不過有人提醒這身是中學校服，女生是名中學生，有人壞心眼指「唔整返好畀人同學校投訴都似」、「其實最怕的就是地鐵上有人倒了奶茶，你幫他擦，他轉頭就走了，不知道的以為是你倒的奶茶」。

另有網民指，在廣州地鐵可以告訴站務員和車廂號，清潔阿姨過兩個站就會上去拖，但有人解釋香港一樣可以通知清潔工幫忙，「只不過覺得不好意思就自己清潔住先」。

（小紅書）