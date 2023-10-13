自導自演！外賣員門口「四連拍」扮送餐完畢取走餐點　CCTV揭真相

天網灰灰，疏而不漏！內地有外賣員將客人餐點送至門口時，連續拍攝多張照片並傅送給客人，假裝已將食物送到，下秒卻順手拿着外賣離開，客人開門發現外賣離奇消失，查閱大樓裏閉路電視（CCTV）才發現原來是對方所為，向外賣平台舉報對方。平台客服人員除了賠償餐點費用，再補償50元人民幣（下同，約54港元），並承諾會處罰涉事外賣員。



外賣員拍攝多張送達餐點照片，然後再取走外賣，殊不知閉路電視已將其舉動全部錄下。（微博影片截圖）

內媒報道，10月9日河南有外賣員送餐到客人門口，「四連拍」後偷走餐點。顧客潘女士稱當外賣送到時，外賣員並沒有致電通知她拿取，反而是傳送數張照片，證明餐點已經送達到門外，可是她開門時沒有看見外賣，覺得外賣離奇消失事有蹺蹊。潘女最初以為是鄰居所偷，氣憤不已想抓對方出來算賬，不料去保安室查監控後不禁苦笑，「整個保安室都被逗笑了，他演得還挺好的，怎麼也沒想到是監守自盜」。

監視器畫面清晰所見，外賣員當時將外賣拿在手上拍攝數張照片，然後將外賣掛於門外手柄，再次調整角度多次拍攝照片，藉此偽造將外賣送達證據，下秒「自導自演」完畢後便拿着外賣離去。事後潘女就外賣員「自導自演」一事聯絡涉事外賣平台，客服人員退還外賣費30多元人民幣，另外補償50元人民幣，承諾該外賣員將會受到處罰，惟潘女指對方並沒有交代外賣員到底會受怎樣處罰，不過亦稱「其實對我來說沒什麼損失，倒是收穫了快樂」。

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而潘女購買外賣的甜品店確認於事發當天傍晚6時，的確有接獲這筆訂單，表示有外賣員去他們店取餐，不過外賣訂單後來由顧客方面提交取消，理由是「商品丟失」。

不少網民直斥外賣員奇葩，「他做這事難道不看一眼旁邊，這麼大的攝影機對着他？」、「要是沒有監控咋辦？會不會是慣犯」。亦有人擔憂顧客舉報對方後人身安全會受威脅，「可以準備搬家了」、「我也覺得好有安全隱患，他（外賣員）要是知道自己火了，那女的不得多危險」。

（微博）