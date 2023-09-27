熱天送外賣上門苦等勁嬲　外賣員見客人真身秒後悔內疚：我錯了…

送外賣遇上客人不聽電話兼要苦等，自會極度不滿！馬來西亞1名外賣員近日送餐時就因為客人不接聽電話，加上天氣又熱又曬要在門外苦等，等到怒火中燒。然而，他後來見到客人真身，頓時後悔內疚，直指「我完全錯了…」，並以「對不起」為題於抖音（TikTok）發片講述事件，獲大批網民留言讚好，「學會忍耐，不要太快生氣」、「你把我弄哭了…」。



馬來西亞1名外賣員近日送餐時就因為客人不接聽電話，加上天氣又熱又曬要在門外苦等，等到怒火中燒。然而，他後來見到客人真身，頓時後悔內疚。（示意圖／gettyimages）

該外賣員伊凡（IRFAN）於抖音以「Maafkan saya（馬來文，意指「對不起」）」為題發布影片，講述今次心酸送餐經歷。

外賣員伊凡（IRFAN）於抖音分享事件。（抖音）

伊凡指出，當日他把食物送達相關地址後，致電客人卻無人接聽，他唯有站在鐵門前等待，加上天氣又熱又曬，心中不滿怒火難平。直至屋內有聲音叫他進門，他看到客人真身竟是坐着輪椅、已截肢的大叔，滿腔怒火頓變成無限內疚，「不先了解真相就生氣，我真是個傻瓜」。

伊凡表示，雖然訂單有注明是殘障人士訂餐，但他當時質疑真偽，故未有意會。他又說，大叔領取餐點時感到高興，因為有人為其訂餐，估計訂餐者並非大叔，而是其他人，不過仍在內疚的伊凡，哽咽開不了口問大叔家人所在，「我無法忍住淚水…」。

影片引來網民熱議，大呼感動，「謝謝你分享這個故事」、「學會忍耐，不要太快生氣」、「你把我弄哭了…」、「祝福你同大叔」。