不滿前妻結識新男友　台男怒砍情敵131刀　女方1原因錯過救人機會

台灣發生一宗恐怖情殺案。一名男子去年上門尋找前妻，見到前妻並不在家，但意外發現她已經結識新歡，一怒之下衝入廚房用刀狠砍新歡131刀，繼而將傷者用尼龍繩和健身用吊環勾在房間廁所門柄上，任由對方失血致死。前妻返家後發現房門遭反鎖，隔門聽到新歡虛弱表示「快沒氣力了」，以為對方正在健身，因而錯過救人機會。傷人男子其後被捕，當地法官經一審和二審後，均判處無期徒刑。



何男傷人後一度潛逃，最終落網。（網上圖片）

據了解，34歲何姓男子認定姚姓前妻出軌，所以雙方離婚收場，加上房產分配和子女教養等問題，兩人多次發生爭執。

案發日期為去年5月6日，何男持有前妻位於高雄市苓雅區住所的後備鎖匙，打算上門理論，當時姚女正外出接小朋友回家。何男入屋後，見到姚女的37歲吳姓新男友在房內僅穿內褲睡覺，認定對方就是「小三」，於是衝入廚房拿取生果刀，向吳男猛斬131刀。

吳男上半身和頸部多處地方流血，何男狠心到就地取材趕盡殺絕，用尼龍繩和健身用吊環，將吳男勾在房間廁所門柄上，令他無法移動半步求救，最後更鎖好房門才離開現場。

何男手持利刀向吳男猛斬131刀。（示意圖/資料圖片）

姚女回家後，發現房門反鎖，隔門聽到何男虛弱表示「快沒氣力了」，以為男友正在健身，所以沒有理會，後來才察覺不妥揭發命案。

警方追查何男下落，發現何男逞兇後潛逃到鼓山車站，甚至穿上反光背心，偽裝成維修電梯人員，匿藏在車站電梯上方的狹小空間，最終他在警方包圍下落網。

案件提堂後，何男承認犯罪，但供稱已經「斷片」，案發時沒有殺人意圖。法官一審時考慮到何男認罪，仍有接受教化的可能性，於是判處無期徒刑，宣告褫奪公權終身，案件經上訴後，二審維持無期徒刑。

由於何男的3個月羈押期限即將屆滿，高雄法院認為何男有機會逃亡，所以裁定本年10月13日起延長羈押2個月。

（綜合）