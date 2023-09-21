惡毒！吸毒男打死2歲半女　與妻燒屍藏灶底5年　誤殺罪成被重判

新加坡發生駭人倫常命案，2歲半女童因弄濕尿布被母親責罵與掌摑，更惹起吸食冰毒的父親大力摑她3下，導致女童因腦震盪引起抽搐，出現呼吸困難，嘴唇發紫及雙眼翻白，父親經進行心肺復甦法不果終告死亡。可是女童父母當時沒有即時將女童送院或報警，反而將她的遺體放進鍋子縱火焚燒，企圖毀屍滅迹。父親早前因誤殺及虐兒等罪，被重判入獄21年6個月及鞭刑18下，而母親的謀殺罪獲判無罪，但仍須面對虐兒及提供虛假資料等罪名。法官判刑時怒斥父母惡毒，行為令人髮指，並特意公開女童名字，希望她會被記得。



新加坡發生駭人倫常命案，2歲半女童慘被父親打死後，還遭燒屍藏灶底５年。（Unsplash@jangus231）

綜合外媒報道，女童烏美莎與父母居於振瑞路租來的組屋單位，父母育有4名孩子，烏美莎是最年幼女兒。她曾被父母因照顧問題送到寄養家庭，但事發前1年返回父母身邊，不料卻失去性命。

事件發生於2014年3月，烏美莎弄濕紙尿片，惹怒母親責罵及掌摑她，接着剛吸食了冰毒的父親也加入，並大力地掌摑女童3下。女童接着出現呼吸困難，口吐白沫、嘴唇發紫及雙眼翻白，並且出現腦震蕩痙攣。雖然父親3次嘗試替女童進行心肺復甦，但仍救不活女童，最後斷氣身亡。

女童父母沒將女童送院急救或報警，反而將女童遺體放進鍋子放火焚燒，以圖毀屍滅迹，行為令人髮指。（示意圖，非當事人／ GettyImages）

可是女童父母當時沒將女童送院急救或報警，反而將女童遺體放進鍋子放火焚燒，以圖毀屍滅迹。父母之後把女兒遺骸連同鍋子一同放進紙箱，再用保鮮膜包裹，藏進廚房爐灶下面。

最令人感到意外的是屍體放置了5年，直到女童舅舅看見1個上面長滿蟑螂卵的紙箱，他未有聽從姊姊勸告打開紙箱，發現內藏已經極度腐爛的女童遺體。而之前雖曾有教育局人員因女童缺席返學而來查訪，但誤信父母稱將女童送到馬來西亞給外婆照顧而未有再行動，事件因此被掩埋多年。

父親被判謀殺等罪成立，被判入獄21年6個月及鞭刑18下。（ GettyImages）

現年35歲父親面對14項控罪，控方最後以其中4項控罪提控，包括各1項誤殺罪、虐兒、吸毒及糾眾鬧事罪。最後父親被判謀殺等罪成立，被判入獄21年6個月及鞭刑18下。而母親被裁定謀殺罪名不成立，但仍須面對虐兒及提供假資料等罪名。

法官判刑時怒斥女童父母如果將女童送院，或有一線生機，但2人因怕被發現吸毒做出惡毒行為，令人髮指。法官亦表示，是次公開女童名字是希望「大家記得她」。