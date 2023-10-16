老人家搭的士遺數萬現金及藥物　司機仗義歸還不收錢　家人咁報答

好人好事不嫌多！有港男在網上表示，日前1位年老親戚從澳洲返港，在機場乘搭的士前往慈雲山，下車時不慎遺下1個行李袋，內有數萬元現金和藥物。經多方努力後，家人終於尋得司機身份並聯絡，對方聞訊後「義不容辭將所有物品送回並分文不收」，港男覺得不好意思，於是勞煩對方載他返回公司，並以500元支付共265元的車資，提出不用找續以示答謝。事件獲多名網民大讚，紛紛指出「世界總有好人同壞人，最緊要互相尊重大家嘅職業」、「有良知，好司機」。



樓主公開涉事的士車牌，表揚該位司機仗義的行徑。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，早前1名親戚由澳洲回來，並從赤鱲角機場乘搭的士前往慈雲山，但下車時大意遺留了1個行李袋在車內，袋內有數萬現金、手機和醫治長期病患的藥物。家人得合事件，憑車牌資料努力尋找涉事司機，最終找到對方。

的士司機獲悉事件，義不容辭將所有物品送回，而且講明分文不收，但樓主認為「叫人做咗嘢，點可能叫人哋空手而回？」，所以再勞煩司機載他回公司，10公里路程盛惠265元車資，但樓主支付500元，並提出毋須找續以示謝意。

樓主表示「對的士行業徹底改觀，喺呢度再次衷心感激這位仗義的的士司機」。（《降魔的2.0》電視劇照）

樓主其後公開涉事的士車牌，表揚該位司機的好心行徑，同時表示「對的士行業徹底改觀，喺呢度再次衷心感激這位仗義的士司機」。不少網民同樣大讚該位司機，紛紛指出「世界總有好人同壞人，最緊要互相尊重大家嘅職業」、「有良知，好司機」、「好人好事。好人一世平安」、「好人有好報」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）