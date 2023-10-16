撿屍活春宮瘋傳！醉女遭當街壓地性交　男後續超衰　路人冷漠惹議

【活春宮／撿屍】外出喝酒一定要小心注意，尤其是女士！內地近日瘋傳1段疑「撿屍活春宮」影片，指江蘇南京「南京1912」酒吧區內有一對男女在街上公然性交，過程被拍下再上載到網上，據報男方完事後，把衣衫不整的女方丟在原地便直接離去。網傳事發時現場街頭仍有不少遊客、民眾行走，部份人冷漠視若無睹，部份人則站在旁邊近距離「觀賞」，但無人出手阻止。

影片引來網民熱議，有網民指該區常發生類似情況，也有人看出影片中女子已酩酊大醉，質疑是否有人「撿屍」性侵，認為執法部門該介入調查，又直斥男方事後把女子棄在路上，行為極賤格。



內地近日瘋傳1段疑「撿屍活春宮」影片。（影片截圖）

網上流傳影片長25秒，綜合媒體報道，事發10月11日，地點在江蘇省南京市「南京1912」街區，目前不清楚該對男女的關係。

影片見到，該對男女正在大街上就地性交，男方壓在女方身上一直有動作，女方雖然傳出一兩聲呻吟，但全程躺着沒動，未知意識是否清醒。

該對男女正在大街上就地性交，路人極近距離「觀賞」。（網上圖片）

據報道，事發時街區仍有不少遊客、民眾行走，部份人冷漠視若無睹，部份人則站在旁邊僅1、2米近距離「觀賞」。而目擊者指出，男方完事後穿好褲子就直接跑走，把衣衫不整的女子丟在原地。

影片於內地網絡廣傳，官方目前未有回應。網民看過影片直呼「誇張」、「毀三觀」、「道德淪亡」、「路人也太冷漠了吧」、「那男的直接跑掉，也太賤格了吧？；也有網民表示，該街區是酒吧街，常有類似事件發生。不過亦有網民指出，女子似乎喝得很醉，懷疑是遭到「撿屍」性侵，認為執法部門該出手調查，嚴懲違法行為。