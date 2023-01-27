人渣！醉女被撿屍撞傷頭　遭性侵失禁、腦出血癱瘓　賤男判刑出爐

女士們外出喝酒一定要注意安全！台灣1名女子與友人吃燒肉喝酒喝醉到無法自行走路，陳姓男友人於是攙扶她到酒店，中途女子跌倒撞頭昏厥。陳男雖然一度把女子送醫，但之後竟仍帶她到酒店，趁她意識不清時性侵。結果女子半夜出現尿失禁、脫糞等情況，送院發現腦出血致癱瘓、認知受損。陳男此前被判過失傷害至重傷、乘機性交罪成，而民事再判陳男須付女子及母親1,209萬新台幣（約313萬港元），全案可上訴。



台灣1名女子與友人吃燒肉喝酒喝醉到無法走路，結果被陳姓男友人帶到酒店性侵。（示意圖／gettyimages）

綜合台媒報道，事發2021年11月24日，女子小琪（化名）與友人吃燒肉，到晚上8時多已喝酒醉到難以獨自走路，要由陳男攙扶回酒店，詎料陳男中途重心不穩摔倒導致小琪頭部撞地，當場昏厥要送院檢查。

小琪其後清來，醫生建議她留院觀察，但小琪拒絕並堅持出院，陳男則把小琪接載到酒店，並趁她意識不清脫去衣服性侵。直到翌日凌晨3時許，陳男發現躺在床上的小琪出現尿失禁、脫糞情況，遂請櫃枱人員幫忙叫救護車送院。

外出喝酒一定要注意安全。（示意圖／gettyimages）

檢查發現，小琪因前一晚頭部撞擊腦出血，手術後仍因顱骨缺損、創傷性腦傷，並有有左側肢體無力、吞嚥困難及認知障礙等重傷，日常生活需要他人協助照顧。

陳男事後被判過失傷害至重傷、乘機性交罪，小琪一方則再提出民事索償。民事庭審酌雙方家庭狀況、財產及侵害程度等，判陳男應付小琪及小琪母親約1,209萬新台幣（約313萬港元）。全案可上訴。