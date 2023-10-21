男子1原因在高鐵求婚　請乘客幫忙搞氣氛　向乘務員女友求婚成功

有人喜歡簡單浪漫的求婚，也有人希望要一場熱鬧求婚。日前，內地1名男子乘坐高鐵時，向四周乘客表示將會向列車上的乘務員女友求婚，並希望眾人幫忙烘托氣氛。男子表示，與女友在高鐵相識結緣，因此希望在高鐵求婚求婚，而求婚成功後，還向乘客派喜糖。有乘客將求婚過程拍攝下來，放到網上，引起關注。



內地1名男子乘坐高鐵時，向列車上的乘務員女友求婚。（網上影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發於10月16日，一列從杭州開往金華的高鐵上，1名女乘務員在列車上被男友驚喜求婚，車廂乘客都紛紛鼓掌送上祝福，並舉起手機拍攝下來。從影片可見，乘務員手捧一束鮮花及一杯手搖飲品，深情看着男友，而男友就掏出戒指、單膝下跪。

據影片拍攝者文女士表示，上了高鐵後，該男乘客突然跑過來，跟附近乘客說他準備求婚，希望大家可以幫他烘托氣氛。徵得乘客同意後，男子等到乘務員女友過來後就單膝下跪求婚。男子稱與女友在高鐵相識結緣，因此希望在高鐵求婚，求婚成功後還向在座乘客派喜糖分享喜悅。男子的真誠也感動了文女士，她表示，「我本人是沒有見過在這麼多人見證下去求婚」。

影片引起網民熱議，不少人送上祝福，但有網民就質疑他們霸佔公共資源，「求婚能不能別佔用公共資源」、「這算影響工作嗎」、「還穿着制服，工作不要緊嗎？」。亦有人批評男方將旁人都牽扯到求婚儀式中，利用眾人施加壓力逼女友答應，「太尷尬了，女方有權拒絕，男的就是利用人多」、「這麼多人看着，能拒絕嗎」。

不過，有不少網民就認為該場求婚儀式並未影響他人，「一沒影響列車運行，二沒影響其他乘客（徵得同意），佔用什麽公共資源了？拍視頻用你家電了？」、「還提前徵求乘客同意，這男的夠體貼」、「這種事，人民群眾喜聞樂見」。