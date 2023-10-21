民工撿電腦路不拾遺！原地等失主逾1小時終歸還　網民讚善良正直

路不拾遺是美德！內地有女生將電腦遺留在共享單車，她回家發現已立刻趕回原地，眼見電腦沒有在原先單車還以為被人拿走，不過身後突然有人叫她，更稱「你終於來了，等你好久了」。原來有位民工發現有電腦被遺留後，隨即替她保管，並坐在原地等候長達一個多小時，為的就是要物歸還原主，不只讓當事人感動，網民亦大讚他善良正直。



民工事後獲頒發「阿里公益天天正能量」獎狀，以及5,000元人民幣（下同，約5,353港元）的獎金，不過他仍謙卑表示這只是件小事，「是我應該做的事，沒想到獲得這麼多人關注」，亦就獲獎一事覺得意外感動。



內地有民工見有電腦遺留在共享單車，他坐在原地等待逾1小時終歸還失主，路不拾遺舉動獲讚。（微博影片截圖）

綜合內媒報道，本周一（16日）廣西有位蘇姓女生將價值7,000元人民幣（約7,566港元）的手提電腦遺留在共享單車上，在旁的民工雷在楊發現後，並沒有動貪念拿走，反而坐在原地等待蘇女回來領取，更坐了長達90分鐘。事後蘇女到家後才驚悉遺留電腦，回去時發現電腦沒有在單車，甚至詢問附近警務員，都沒有消息。

本來已經「打定輸數」的蘇女告知家人「我的電腦不在了」，不過正當她打算離開時，雷在楊看見有女子在尋找東西，樣子顯得非常焦急，便上前問道「姑娘你找什麼呢」，獲回覆是電腦後，雷便拿出電腦袋詢問是否其失物，肯定對方為失主便稱「你終於來了，等你好久了」，再將電腦物歸原主。女子眼見電腦「失而復得」都非常感激對方，連忙點頭致謝：「太感謝你了，大叔，真的不知怎麼說，非常感謝你！」

善良不貪心的民工雷在楊亦因路不拾遺而獲頒發「阿里公益天天正能量」獎狀，以及5,000元人民幣的獎金，不過他仍保持謙卑稱這只是件小事，「是我應該做的事，沒想到獲得這麼多人關注」，亦相信若然失主是他自己，別人都會在原地等待歸還給他，故對獲獎一事覺得意外感動。

事件曝光後，網民都大讚民工大叔樸實，「善良正直！」、「熱心善良的人應該得到表彰和獎勵，天天正能量真的很不錯」、「這樣的事情多上熱搜，社會才有更多好人好事。現在人太冷漠了」；亦有人認為女生不應如此粗心大意，畢竟不是每次都這麼幸運遇見好心人。

（綜合）