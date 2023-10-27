尷尬！女友愛愛中途突叫停　興奮男為添情趣咁做　胯下濕暖秒崩潰

情侶之間增添情趣能令感情昇華，但如果誤解對方意思，就會變得非常尷尬。台灣1名男子在網上表示，有時和女友「愛愛」，對方都會連說「不要」，藉此增加彼此情趣，但有次女友反應較大，突然叫喊「等一下」，不但愈叫愈大聲，而且一直想推開他。



台男以為女友「影后上身」，於是繼續猛衝，卻突然感覺到「胯下一股熱熱濕濕的」，一看才發覺原來女友肚瀉，糞便忍不住噴出。2人尷尬善後，事後2日沒有見面，女友更已讀不回，令他不知如何是好。網民紛紛留言「分手比較快，屎味陰影很重」、「你要是還想挽回就好好道歉，保證以後再也不提起這事了，也不會再犯」。



女友「愛愛」時不斷叫停，而且想推開樓主，樓主卻以為對方純粹增添情趣。（示意圖/Getty Images）

樓主在「匿名公社」表示，平時和女友「愛愛」時，對方「都會『不要』、『不要』的這樣講」，雙方喜歡藉此增添情趣。

有一晚他如常與女友在住所「激戰」，對方反應卻比平常大，不但突然連喊「等一下！等一下！」，而且叫聲愈來愈大，甚至想推開樓主。樓主自言當時出現征服心態，感覺愈來愈興奮，於是不理會女友哀號，繼續動作。沒料他突然聽到肚瀉聲響，「胯下一股熱熱濕濕的」，原來女友「愛愛」期間突然肚瀉，糞便忍不住噴出，氣氛頓時轉趨尷尬，兩人唯有在詭異情況下展開善後工作。

樓主事後發送訊息給女友，但她已讀不回。（示意圖/Getty Images）

樓主續指，2人事後2日沒有見面，他傳訊息給女友，對方亦已讀不回，因而大感苦惱，不知道如何挽回感情。

帖文引來多名網民討論，留言指「這是笑話故事對吧？」、「分手比較快，屎味陰影很重」、「你女朋友應該會覺得很丟臉尷尬想死多過於生氣吧，你要是還想挽回就好好道歉，保證以後再也不提起這事了，也不會再犯」。

（匿名公社）