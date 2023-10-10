車cam片｜女乘客疑想走數不付車資　網約車司機咁做　網民狂讚好

不少人為方便出行，都會透過網上平台預約汽車接載服務。日前，內地有網約車司機懷疑遇上乘客「走數」，1名男子透過網上叫車預約司機接載1名女乘客，並表示到埗後才付費。然而到達後，不管是下訂單的男子還是女乘客都沒有依言支付車資。司機寧願不收錢，也不願讓他們「得逞」，於是便將女乘客載回起點。



內地有網約車司機懷疑遇上乘客「走數」。（網上影片截圖）

該名內地網約車司機將車cam片上載到網上，而相關片段被轉載至網上多個社交平台。1名男子幫女乘客在網上叫車，並承諾只要女乘客到目的地後他就會向司機支付車資。然而，到埗後男子卻說支付寶提現要2小時，叫司機放下女乘客讓她先走，之後他再支付50元車費（約53.6港元）。司機不同意，女乘客又不願意自掏腰包，於是司機便原路折返，將她載回上車處。

從影片可見，事發於 9月30日下午約3點40分，女乘客坐於後座，相貌被圖案遮去。她當時正生氣地致電幫她召車的男子，稱司機正將她載回原來上車點，而司機就解釋，「問題是你坐車、他給錢，但他不給錢呀」。

女乘客激動地多次拍打副駕駛位椅背，表示如果司機把她載回上車點，她便需要再坐車到目的地，又稱「兒子在家要吃飯」，要求司機自行與幫她叫車的男子溝通，並讓她即時下車，「那我可以下車啊，你不送我（我就）下去」。司機只能無奈地表示「那給錢呀」，並重申幫她叫車的男子沒有付車資，而他不收錢載她回去上車處，「我給你拉回去，我不要你一分錢」。

女子不願接受，對司機說「我是坐車的，你把我拉回去幹嘛」。而司機就一直心平氣和解釋，「上車時我也信任你們，那就到地方再給，但到地方了你們還不給」、「坐車得給錢，這是對的吧」。女子一聲不吭，之後打電話給幫她叫車的男子，並批評司機「為難」她。司機嘆氣表示：「我也頭一回遇到。」

隨後男子致電司機，司機則表示一直未收到轉帳，要求男子先付車資，「你就支付寶轉我不就行了嗎」，男子就叫他「不要急嘛」，並承諾會給錢，叫司機先放下女乘客，而司機就回應「我等你」。影片最後可見，司機收線後深呼吸調整情緒，約1分鐘後靠邊停車查看手機。女乘客就再次要求司機讓她下車，但司機就表示「他給了（錢）就行，但他不給呀」。

事件在網上引起極大迴響，不少網民都大讚司機做得好，又稱能看出他努力調整情緒不與乘客爭執，「司機情緒很穩定」、「司機幹的漂亮」、「浪費點油錢，浪費點時間，自己爽氣了就不憋氣。免費拉到點，收不到錢才叫憋氣」。也有網民認為女乘客和男子可能是合謀故意想走數，又指曾遇到過不少逃單的人，「這個網約車司機估計沒少被騙，所以才這麽『倔』」、「支付寶要2小時？」、「哎！逃單的太多了！」。

（綜合）