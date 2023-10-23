有出軌證據丈夫拒付贍養費　奶奶幫親不幫理　小紅書女服藥抗抑鬱

伴侶出軌足以令人傷心，奶奶幫親不幫理更使人氣憤。一名女子在小紅書表示，拍到丈夫出軌的證據，對質時對方不但承認和其他女性發生關係，而且拒絕支付贍養費。女子傷心到需要求醫，獲處方抗抑鬱藥和安眠藥，但奶奶竟發送訊息與她「促膝長談」，更問她能否理解及包容兒子的決定。女子在網上狠批奶奶做法，反問是否要她包容和理解丈夫出軌，網民看過帖文紛紛留言安慰，「加油呀，唔好諗埋一邊，要好好愛自己」、「別忍，罵回去」。



面對丈夫背叛，樓主傷心到要服食抗抑鬱藥和安眠藥。（小紅書圖片）

樓主在小紅書連續發出多個帖文表示，丈夫大約1.7米高，自己卻有1.74米，但她沒有嫌棄丈夫，甚至為了遷就對方，一直不敢穿高踭鞋。最近她發現丈夫有異樣，揭發並拍下對方所有出軌證據，於是與丈夫攤牌。丈夫直認和其他女性發生婚外情，而且拒絕於離婚後支付贍養費，樓主估計雙方或要打官司。

樓主後來重拾心情，回家收拾個人物件，發現丈夫已經將她的物品包裝好，等候她拿走。根據家中痕跡，她相信丈夫至少2天沒有回家，估計對方在外面「跟小三玩得很開心吧」。

樓主最終申請離婚，表示可以做回自己，穿上高踭鞋。（小紅書圖片）

面對丈夫出軌，樓主形容心情「很辛苦」、「覺得每天都很漫長」，甚至要求醫，服食抗抑鬱藥和安眠藥。她之後收到奶奶訊息，對方一度詢問「你（樓主）會理解及包容他（樓主丈夫）的決定嗎？」，令她轉悲為怒，曾想回覆「難道我要包容和理解你兒子出軌嗎？」，最終礙於長輩身分，她決定忍了下去。

最終樓主決定申請離婚，形容心情複雜，但「現在可以做自己了」，至少可以穿高踭鞋，甚至在港鐵車廂自拍。網民看過帖文紛紛留言安慰她，「加油呀，唔好諗埋一邊，要好好愛自己」、「別忍，罵回去」。

（小紅書）