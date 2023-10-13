哥哥坐監大嫂即出軌懷孕　掠百萬安家費棄下2孩　家人不敢講真相

這個女人也太狠心了吧？台灣有網民在facebook發文，指發現大嫂在哥哥入獄後出軌疑已懷孕，表示哥哥今年4月才被判入獄，但大嫂6月已在社交平台與姦夫放閃，而姦夫原本有給哥哥100多萬台幣（約25.5萬港元）作「安家費」，詎料大嫂把安家費全部拿走，棄下2名小孩到夫家後便失聯，連她家人都找不到。最近探監時哥哥問大嫂為何不去，樓主都不敢說實話，但又擔心哥哥2年後出獄會崩潰。不少網民認為，樓主應該盡早告訴哥哥真相，「講了之後還有2年在裏面做心理建設」。



網民指哥哥入獄不久，大嫂已經出軌懷孕。（示意圖／Getty Images）

樓主在facebook群組「匿名公社」發文，稱正猶疑應否把大嫂出軌的事告訴哥哥。他指哥哥今年4月入獄，雖沒透露獄原因，卻指大嫂6月已經在社交平台上和姦夫大曬恩愛，現時更封鎖了樓主的帳號，以免被看到出軌罪證，但樓主有另一帳號卻可以看到相關內容。樓主稱大嫂的出軌對象有拿出100多萬的安家費給哥哥家，但哥哥入獄後，大嫂把安家費全部拿走。

樓主續指，大嫂把錢拿走後，「馬上把2個小孩丟給我媽，然後她人就消失連她爸媽都找不到」，且聽聞大嫂已懷孕，姦夫是某區的宮廟人員，而且知道她有家室，「但不介意說這是真愛」。

網民擔心樓主哥哥出獄後才知道妻子出軌真相會崩潰，不少人建議應早點說。（示意圖／Getty Images）

早前樓主和媽媽一起往探監時，大哥有追問大嫂為何不去，人在哪？樓主和媽媽都不敢說實話，只說大嫂可能工作太忙。樓主指哥哥沒有離婚，恐怕2年後出獄「突然發現多了個小孩，不知道會不會崩潰」。

網民覺得樓主應「直接問候大嫂，攤牌」，許多人建議他應盡者坦白，「應該要先知會你大哥」、「隱瞞也不會變好！破鏡難圓」、「不然出來再講，連你們說不定都倒楣」。有自稱是「過來人」的網民認為，「講了之後還有2年在裏面做心理建設，頂多情緒不好在裏面打打架而已」，出來後才知情可能一時接受不了，後果可大可小，甚至囚友知情後可能會開導哥哥。

（facebook群組「匿名公社」）