元朗中學生輕鐵站摸胸片瘋傳！手部動作超狂　網民1原因指無問題

【不雅影片】情到濃時也要注意場合！本港網絡瘋傳1段學生情侶在港鐵輕鐵站作出不雅行為影片，指元朗有穿着校服的中學生情侶，在輕鐵站調情接吻，男方更伸手隔着校服摸胸。

影片引來網民熱議，有人認為2人行為不妥，「時下嘅學生哥……」；但有更多網民認為2人沒有裸露身體或公然進行性行為，沒有問題，「又唔係當街除衫性交，冇問題喎」、「好小事啫」。另有網民指摘拍片者偷拍行為。



本港網絡瘋傳1段學生情侶在港鐵輕鐵站作出不雅行為影片。（影片截圖）

有網民在instagram（IG）上載相關影片，寫上「使唔使咁猴擒，返屋企先啦」，隨後被轉載到多個群組及討論區。

影片見到，1對穿着校服的中學生情侶在輕鐵站月台位置調情接吻，其間男方右手放在女方左邊胸部位置，隔着校服上下撫摸。

網民看過影片議論紛紛，有人認為2人行為不妥，「時下嘅學生哥……」、「世風日下」。亦有大批網民認為2人沒有裸露或公然進行性行為，沒有問題，不必公審，「又唔係當街除衫性交，冇問題喎」、「好小事啫」、「青春就係咁」、「關你咩事呢？」。另有網民指摘拍片者偷拍行為同樣不道德。

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。