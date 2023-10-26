商場廁所驚見馬桶離地！港男憂缺承托力：無安全感　網民指有優點

去廁所都要考慮設計安全問題！有港男近日到商場如廁，發現洗手間內的馬桶設計是「離地」，擔心懸空的馬桶承托力不足，令他如廁時缺乏安全感。相片引起網民討論，不少人笑言若非錯誤使用，否則該馬桶理應安全，「你唔係企上去跌你唔死啦」，亦有人指相關設計另有優點，就是方便職員清潔，保持公用洗手間衛生。



有港男近日到商場如廁，發現洗手間內的馬桶設計是「離地」，擔心懸空的馬桶承托力不足，令他如廁時缺乏安全感。（fb「家居維修交流平台」圖片）

「其實點解要設計離地呢？」該名港男早前於裝修交流群組貼出相片，表示到商場的公用廁所如廁時，發現廁格內的馬桶設計「離地」。從樓主上載的相片可見，廁格內的白色馬桶後方緊貼牆板安裝，呈凌空狀，與地面相距將數厘米；水箱及其他廁所組件相信藏於牆板後方以保持美觀。

樓主未有交代相中廁所及商場位置，但明言看到廁所設計後，擔憂馬桶缺乏承托力，影響如廁心情，「商場的公廁夠唔夠承托力㗎？好冇安全感」。

有網民解釋指「離地」廁所設計時已考慮承托力，認為若非誤用，不會輕易出現安全問題。（fb「家居維修交流平台」圖片）

帖文引來網民討論，不少人指出商場採用該設計，必定先考慮過背後風險，認為若非誤用，不會輕易出現安全問題，「叫得商場，你有本事坐到個塔跌落嚟，又受下傷，大把律師幫你告，等收錢啦」、「邊個叫你公廁都坐落去」、「這類馬桶正確安裝的話，是可以承受超過400公斤，所以不用擔心掉下來」、「呢種廁所後面係一個鋼架，伸幾條軸出嚟套住馬桶兩側，條軸差唔多都20mm，你坐得佢斷都唔係正常人類」。

另有網民指出「離地」設計其實有優點，可方便職員清潔，保持衛生，「你唔係企上去跌你唔死啦，呢的設計易洗地唔藏污又無唧膠邊，好易清潔」、「根本公廁應該裝這種，清潔最方便搵條喉沖成排地面就得」。不過也有人指出相關設計暗藏隱憂，「佢設計一定冇問題，係裝嗰個唔知認唔認真，有個商場又係咁，個個馬桶都左右識搖」。