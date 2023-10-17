去廁所玩手機？醫生警告馬桶久坐恐釀4健康風險　手機髒過廁板？

在廁所排便時玩電話是不少人生活習慣，可是哈佛大學有醫生指，蹲馬桶時間過長，會對直腸和肛門造成壓力，導致痔瘡、肛裂，甚至直腸脫垂問題，且還會將細菌沾到手機上，令手機比廁所板還要髒，因此他建議有手機成癮的人，要常消毒雙手，以防止染上疾病。



綜合外媒報道，哈佛大學醫學博士塞西（Rosh Sethi）在社交平台發布影片，指不少人喜歡在上廁所時，帶同手機入內上網瀏覽社交媒體、看影片及回訊息等，以醞釀排便情緒，而大部份人亦習以為常，但塞西認為這種看似「無害」習慣其實後患無窮。

接觸完廁所物件觸摸手機，令手機比公廁廁所板更髒。（GettyImages）

塞西解釋，久坐馬桶會對直腸和肛門造成壓力，導致痔瘡、肛裂，甚至直腸脫垂問題，因此他建議市民應停止這種習慣；此外，在廁所玩手機亦帶來其他健康風險，例如廁沖水時，大量帶有糞尿水花發散在廁所中，而摸完廁所物品表面黏附的細菌後再接觸手機，使手機沾滿細菌。塞西又指，有研究顯示普通智慧型手機，比公廁廁所板更髒，因此他提醒手機成癮嚴重、無法將手機放在廁所外的人，要時常用消毒濕紙巾清潔手機，避免感染疾病。

去年有研究顯示，超過65%成年人會將手機帶進廁所，使用率最高的國家為西班牙，接近80%，最低的則是德國，低於55%。