人妻半夜性感出門每月20次　夫看CCTV悉真相　崩潰提離婚反陷兩難

【婚姻熱話】辛苦養家卻發現妻子出軌派綠帽，該如何抉擇？內地1名35歲人夫因工作與妻子長期分隔兩地，然而村裏傳出其妻子負面傳聞，他趕忙回家翻查閉路電視（CCTV）影片，驚見妻子經常於半夜打扮「清涼」外出，直至天亮才回家。追問下，妻子承認與「小鮮肉」出軌，人夫怒極提出離婚，但冷靜後又因害怕家庭破裂影響孩子未來，陷入兩難。



內地1名35歲人夫因工作與妻子長期分隔兩地，翻查閉路電視（CCTV）影片揭發妻子出軌，（示意圖／gettyimages）

綜合媒體報道，內地湖北1名35歲男子為了養妻活兒，離鄉別井長期在外地工作，留下妻子在家陪伴母親，已長達4年。

然而辛苦賺錢養家，換來的竟是戴綠帽悲傷。有天男子接到母親電話，指村裏流傳不少有關其妻子的負面傳聞，於是他急忙趕回家鄉找尋真相。男子翻看家裏閉路發現，妻子常常在半夜裝扮穿上「清涼」衣服偷偷離家，多次天亮時才回家，1個月內至少有20次同類情況，有時手中還會捧着花束。

男子翻看家裏閉路發現，妻子常常在半夜裝扮穿上「清涼」衣服偷偷離家，多次天亮時才回家，1個月內至少有20次同類情況。（示意圖／gettyimages）

男子看後相當震驚，找妻子對質，妻子愧疚承認在他外出工作4年間，由於感到孤單，偷偷與1名24歲「小鮮肉」外遇。

男子得悉真相崩潰，怒極提出離婚，但冷靜後又開始內心掙扎，事關他擔心離婚家庭破裂會影響孩子未來及成長，不知如何是好。

男子得悉真相崩潰，怒極提出離婚，但冷靜後又開始內心掙扎。（示意圖／gettyimages）

網民看後議論紛紛，有人認為應果斷離婚，「離了吧」、「這種女人不值得留戀」、「出軌只有1次及無數次」。不過也有人認同離婚會影響孩子成長，不應輕言分開，「至少還在家吧！否則早不見了」、「孩子成長很受家座影響的」、「成年人的問題不應影響孩子」。