天降飛肉！公屋愛東邨有住戶扔生豬肉落街　網民驚訝：呢嚿30幾蚊

肉太便宜？有西灣河街坊發文，指愛東邨愛寶樓疑有住戶常扔生肉落街，氣得大罵「係咪有病？」。照片所見被扔落街的相信為豬肉及雞髀肉，有網民質疑是有人想「毒狗」，部份人打趣道肉價不菲，「呢嚿嘢要30+蚊」。據房委會資料，高空擲物已納入公屋扣分制下的不當行為，涉及有損環境衞生的個案會被扣7分，如租戶2年內被累扣16分，或會被終止租約。



有街坊發帖，指愛東邨愛寶樓有人常扔生肉落街。（資料圖片）

扔煙頭落街時有聽聞，為何會扔肉？樓主周二（24日）在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖，拍到2塊生肉被扔至馬路及行人路的照片，一張為半塊磚頭大的豬肉，另一張相信是雞髀肉。樓主指事發於愛東邨愛寶樓樓下，斥有住戶「成日飛啲生肉落街，係咪有病」。

網民爆笑指相中的是「飛機肉」，「係就長期企（喺）度執，唔使去深圳買平肉吖」、「執到荀嘢，個袋唔夠格放，唯有放低嚿生肉」，但批評該行為無異於投餵給「小強」和老鼠。有人就認為扔肉落街太浪費，「唔使錢買？」，推測相中豬肉要價超過30元。

更有街坊質疑扔肉住戶別有用心，「會唔會有毒想毒死啲狗」，但有留言指如果有人落毒，「肉係會變咗色」。

據房委會資料，高空擲物已納入公屋扣分制下的不當行為，若涉及有損環境衞生的個案會被扣7分；可能造成危險或人身傷害的個案，則會被扣15分，亦可能向違規者採取檢控行動。至於高空擲物造成嚴重危險或人身傷害的個案，房委會會直接引用《房屋條例》第19（1）（b）條的規定，無需引用扣分制即時終止該戶的租約。

當租戶2年內累計被扣分數達16分，房委會會發出《遷出通知書》，終止該戶的租約。2021年及2022年因高空擲物而被扣分的個案總數分別有166宗及136宗。

（綜合）