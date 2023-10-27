港男跌銀包　八達通消費紀錄揭曾做呢件事：真係勇者　網民籲報警

遺失銀包證件是麻煩事，不但影響日常生活，亦要花時間重新補領。有港男近日不慎遺失銀包，只能無奈發文，呼籲拾獲者轉交至警署。後來他查看八達通消費紀錄，發現拾獲銀包的人竟以他的八達通交電話費，變相自揭身份，笑言對方「真係勇者」。網民看過帖文也建議港男報警，直指行為已屬盜竊，證據確鑿，相信能夠憑交易紀錄找出擅用八達通的人。



有港男近日不慎遺失銀包，他查看八達通消費紀錄，發現拾獲銀包的人竟以他的八達通交電話費。（資料圖片）

該名港男周日（22日）於facebook失物群組發文，表示上周六（21日）晚上11時許，於荃灣德華公園公廁對出不慎遺下1個啡黑色銀包，內有八達通及個人證件，由於遍尋不獲，只能發文求助，「我係成個銀包跌咗，而且我主要係想拎返啲證件，執到嘅朋友麻煩交警署」。

後來港男查看八達通消費紀錄，發現遺失銀包後，有人曾利用他的八達通交易，於電訊公司繳交一共266元的費用。他表示遺失銀包後曾嘗試要求停止交易，「試咗但停唔到」。由於電訊公司會紀錄相關繳費資料，使用八達通的人變相自揭身份，樓主發現後也不禁笑言：「執到八達通敢用來交電話費，真係勇者！」

港男查看八達通消費紀錄，發現遺失銀包後，有人曾利用他的八達通曾交易，於電訊公司繳交一共266元的費用，行為如同自揭身份。（fb「香港失物報失及認領群組」圖片）

網民紛紛指出擅用他人財物已屬盜竊行為，而有消費紀錄更是證據確鑿，呼籲港男報警，「其實夠晒料捉，如果捉到報下喜，好想聽呢啲勵志故事」、「好緊張𠻹，有哂線索，唔知拉唔拉到呢」、「有心查大把機會查到啦，舖頭周圍都有鏡頭，尤其是收銀位置，只不過係多數不了了之」。

事後港男留言更新，表示主要希望拿回證件，已就事件報警，不過他卻對能否找回財物及查出擅用八達通的人不抱期望，「報咗案落咗口供，捉唔捉到真係難講，其實都好睇阿sir有無心捉人，小case真係唔抱有希望」。