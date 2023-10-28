男子婚前偷電單車被捕！背後原因惹憐憫　獲准警局辦婚禮片段感人

法律不外乎人情！日前印尼有男子於婚禮前因偷竊被捕，其家人向警方表示他和未婚妻早在一個月前已計劃結婚，所以希望婚事能如期舉行，並要求讓他入獄前先和未婚妻登記結婚。原來男子沒有穩定工作，一直靠女友接濟，「走投無路」才會想到以偷竊方式，籌得資金購買結婚戒指。警方體恤對方偷竊背後原因，准許對方於警局辦理簽紙儀式；警察局局長事後亦表示「希望透過這次婚姻，他出獄後能成為好父親，不再重複他的行為」。



印尼1名男子婚禮前夕因偷竊被捕，獲警方體恤於警局總部進行簽紙儀式。（IG＠humaspolrestabessurabaya）

印尼1名25歲男子費拉 （Tomi Fira，TF）上周六（21 日）在東爪哇省（Jawa Timur）警察總部舉行婚禮。由於費拉於其婚禮3天前，即上周三（18 日）凌晨時分在泗水（Surabaya）因偷竊電單車被捕。隨後他被帶到警察總部，家人親戚到達警局時，向警方表示他和未婚妻早於1個月前已經計劃要結婚，所以要求警方准許他們先順利完成婚禮。

警察局發言人對此曾覺得「好難做」，不過經仔細考慮還是答應犯人家屬請求。發言人認為他沒有權利阻止犯人與伴侶結婚，但因為對方的確有犯罪原故，只好訂立特殊規則以讓眾人遵守，如「不得將費拉帶出警局以外區域」，因此1對新人只能在警局內指定地點，即警察總部二樓大廳舉行簽紙儀式。

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從警方於社交媒體發放片段可見，當天見證1對新人步入婚姻的只有他們直系親屬，以及駐守警察。新郎由身穿橙色囚犯服，換上白色襯衫和未婚妻準備進行簽紙儀式，過程中保持低頭，直至疑似牧師和他握手，宣布完成儀式，他忍不住流下男兒淚。

從畫面可見，在場眾人士以至執法人員都為1對新人感到高興。他其後為妻子拭淚，並擁抱對方，二人正式結為夫婦。

一對新人事後相擁落淚，場面非常感人。（IG＠humaspolrestabessurabaya）

事後費拉承認，他決定偷取電單車是因為他缺乏資金購買結婚戒指，認為「這（偷竊）是能快速獲得大量金錢的唯一方法」。由於他沒有固定工作，平日只靠打「散工」以獲取微薄收入， 大部份時間都依靠女友接濟，可惜長期依賴女友使他失去自尊心，逼於無奈才會想到去偷竊。警局發言人後來亦衷心祝願透過是次婚姻，「他（費拉）出獄後可以成為一個好父親，不再重複他的行為」。

（綜合）