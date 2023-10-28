黃昏戀｜92歲老翁娶56歲護工　婚後揭妻偷領存款5萬　怒告終和解

近年單身長者數目愈來愈多，不少長者為了找個伴，都開始「黃昏戀」。內地有9旬老翁與照顧自己的56歲護工情投意合，決定步入婚姻殿堂，老翁主動交出銀行卡，而新婚妻子也不收工資照顧他。誰知近日老翁發現妻子從他存款中取出5萬多元（人民幣，下同，逾5.4萬港元），懷疑妻子愛的是錢不是他，一怒之下將妻子告上法庭。最終經家事法庭多次調解洽商，夫妻倆自願和好，而妻子需歸還4.8萬元（約5.1萬港元）。事件引起網民熱議，有人對於兩人的「黃昏戀」感到懷疑，「大爺圖不用發工資了，阿姨圖遺產」、「什麼真愛…反正我是一個字不信」、「不圖你錢圖什麼？圖你不洗澡？」。



內地有9旬老翁娶了照顧自己的56歲護工，婚後發現妻子從他存款中取出5萬多元，痛失錢財後決定將妻子告上法庭。（《都挺好》劇照）

近日，四川省瀘州市納溪區人民法院江寧家事法庭公布了一則離婚調解案，92歲萬姓老翁入稟法院申請離婚，同時狀告56歲阮姓妻子，要求她歸還自己的銀行卡及卡內存款5萬餘元。江寧家事法官走訪發現，兩人曾是僱傭關係，後來才發展出「黃昏戀」。

萬伯伯原是獨居老人，早年喪偶又無子女及其他近親，以前尚能獨立生活，但近年年老體弱，自理能力下降，於是決定聘請護工，因而結識了現任妻子阮大媽。阮大媽是離婚婦人，與前夫育有2名子女，均不同住，獨居的她為生計便擔任萬伯伯的護工。在阮大媽照顧萬伯伯期間，兩人日久生情，認為彼此的性格愛好、生活習慣都合得來，有了互相陪伴的念頭，故於2021年7月在民政局登記結婚。

老翁與護工日久生情，有了互相陪伴的念頭，故於2021年7月在民政局登記結婚。（《都挺好》劇照）

婚後，阮大媽無償照顧萬伯伯，而萬伯伯亦主動將銀行卡及密碼交給阮大媽保管，由她負責打理日常生活開支。不過，近日萬伯伯發現卡內存款被阮大媽取出了5萬多元，質疑她是為了錢財才會與自己結婚。而阮大媽就解釋稱，萬伯伯去年生病吊針時在外亂跑摔傷，由途人報警送回家，後發現萬伯伯身上財物不翼而飛，為免他再有金錢損失，阮大媽才將銀行卡中存款取出，部份已用作家庭開支，現尚餘4萬多元。

萬伯伯不相信阮大媽，於是申請離婚並要求她歸還卡內存款5萬餘元。而阮大媽就對萬伯伯的控訴感到委屈，她表示，當初認為萬伯伯是好人，才不顧子女反對堅持與他結婚，婚前照顧萬伯伯尚且每個月有工資，婚後盡心盡力無償照顧他卻遭懷疑偷錢。

護工認為被冤枉偷錢，感到委屈。（《都挺好》劇照）

在調解過程時，法官了解到雙方並非「因感情破裂而訴訟離婚」，於是多次促進他們溝通化解心結，最終成功達成協議，兩人自願和好，取消離婚打算，阮大媽會退還萬伯伯4.8萬元（約5.1萬港元），並繼續照顧他起居作息。

事件引起廣泛網民關注，有人認為判決合理，也有人替阮大媽感到不值，「倒貼養個糟老頭？有毛病！」、「為什麽？不管什麽年齡女人都不需要卑躬屈膝的愛情」、「老了可以找個倒貼錢照顧我的年輕人嗎？花我一分錢就告他的那種」、「沒看到錢都花在『家庭開支』上嗎？怎麼還要歸還」。