美國男爽娶3女再添細20歲嫩妻　小老婆曝一夫多妻生活：充滿挑戰

世界各地都有宗教主張一夫多妻制，美國22歲女子曼娜．巴洛．莫里森（Menna Barlow Morrison）自小在摩門教的宗教體制下成長，該教允許信徒一夫多妻以達到天堂的最高層。曼娜未夠20歲時，就嫁給了比她年長20年、已經有3個妻子的丈夫，她日前更公開表示反對外界對於一夫多妻制的歧視，並堅定表示不會改變家庭模式。對於外界經常揣測她是被迫或被洗腦，甚至有朋友因此與她絕交，曼娜就強調她是自願的，而且生活幸福。



曼娜（穿婚紗者）與丈夫和他另外3名妻子，及他們的15個孩子共同居住在美國猶他州羅克蘭牧場。（Menna Barlow Morrison/FB圖片）

綜合外媒報道，美國22歲女子曼娜自幼在主張一夫多妻制的摩門教社區中長大，她的原生家庭是個有3位母親及40個孩子的大家庭。現時，曼娜與丈夫阿貝爾．莫里森（Abel Morrison）及他另外3名妻子蘇西 （Suzie）、貝絲（Beth）和瑪麗娜（Marina），以及他們的15個孩子，共同居住在美國猶他州羅克蘭牧場（Rockland Ranch）。

曼娜自幼在主張一夫多妻制的宗教社區中長大，她的父親有3位妻子，共育有40個孩子。（Menna Barlow Morrison/FB圖片）

羅克蘭牧場是個原教旨主義摩門教社區（fundamentalist Mormon community），該教派允許信徒一夫多妻以達到天堂的最高層。曼娜的丈夫阿貝爾及他3名妻子算得上是「社區明星」，因為他們曾經參演過記錄片《三妻一夫》（Three Wives, One Husband），並因此聲名鵲起。不過，曼娜未有於該部記錄片中出現，因為她當時還未嫁給阿貝爾。

2018年，年僅18歲的曼娜在宗教社區中結識了比她年長20歲的阿貝爾，儘管兩人年齡相差甚遠，而且阿貝爾當時已經娶了3位妻子，曼娜還是堅定相信自己會成為莫里森家族的一分子，於是她與阿貝爾互表愛意。在相處了1年半後，曼娜及阿貝爾決定結婚，而他們的兒子奧利弗（Oliver）亦於2022年4月出生。

莫里森一家時常在社交平台分享日常生活，包括與眾多孩子的生活片段。不過，並非所有人都理解並祝福這個家庭。曼娜曾透露，婚後她除了需要適應與3位女子分享丈夫，還要應付外界批評他們「愚蠢」和「被洗腦」，甚至有一些朋友因為她的價值觀離她而去，這些情況都令她的婚姻生活變得困難重重，「沒有姐妹妻子（sister-wives），生活肯定會更輕鬆，但我知道這是天父的要求」。

日前，阿貝爾和曼娜就公開反對因一夫多妻制而受到的歧視，曼娜表示現時生活幸福，她不會為任何事情改變目前一夫多妻制的生活方式，並希望外間能多些理解及包容，「有些人認為我們被迫過着這種生活方式，這是不正確的；我們圈子裏沒有人被迫過多重婚姻的生活」。她又認為這種婚姻模式令他們學會分享及克服人性掙扎，而且形容丈夫是她生命中的美好，「他對我來說是一個巨大的祝福，他在照顧家人方面做得很好」。

（綜合）