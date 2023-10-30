男子尾隨入女廁偷窺　英勇女生做餌蹲守廁所　用手機拍下犯案經過

近日內地網絡瘋傳一段「男子入女廁偷窺」的影片。浙江有女子在體育中心公廁外發現有男子偷偷進入女廁偷窺，她為拍下對方作案過程，刻意躲在廁格內，並打開手機拍攝功能。結果，男子真的尾隨她再度入內，並趴在地上從門縫偷看，整個過程都被她拍下來。不少網民看完影片都高呼「毛骨悚然」，並表示女生要好好保護自己。



浙江有男子趁夜色潛入女廁偷窺，過程被拍攝下來。（網上影片截圖）

綜合內地媒體報道，日前浙江溫州某體育中心內，1名男子趁夜色潛入女廁偷窺女性被拍攝下來。涉事女廁為體育中心廣場上的公廁，位於樓梯右下方。1名女生在體育中心發現男子在樓梯下徘徊，形跡可疑，於是留心觀察並舉起手機拍攝。這時，1名年輕女子從樓梯上方下來，進入女廁。男子一直回眸看向年輕女子及廁所方向，之後很快就跟進女廁，不久後再出來。

影片拍攝者指男子舉動坐實了她的想法，但她當時在公廁外，未能拍下男子偷看別人的證據，於是決定以身作餌，自己到女廁蹲守。她進去女廁前與男子擦身而過，知道已引起對方注意，心下篤定他會尾隨自己。於是她進入廁格，開啟手機拍攝功能，對準門下隙縫拍片。

從影片可見，男子的確尾隨而入，畫面中男子腳步停在廁格門前，突然彎腰趴下從下方門縫看進來，拍攝者同時嚇到驚呼出聲。許是看到了女子手握手機，男子即時轉身急步離開，而女子亦即開門跟上拍攝他離去的背影。

女子表示當時心中非常害怕，但是，「我就想拍下他整個作案過程」。她於10月20日將影片上傳至網上，引起多方關注，有網民稱讚她見義勇為，亦有人擔心她安危，認為她太大膽。

而體育中心工作人員就指，涉事廁所是體育中心廣場上的一個公廁，中心已知悉相關事件，目前亦已報警處理，具體情況要等警方調查結果。至於轄區派出所就表示，現正調查體育中心監控，研究是否可以透過人臉識別追蹤疑犯。

（綜合）