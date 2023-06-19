裸身趴地伸頭昅！女子出門遭鄰居變態大叔偷窺　困擾1年報警冇用

超變態！四川自貢有女子遭鄰居變態大叔偷窺長達1年，每當她出門時，50多歲的大叔都會莫名開門，沒穿衣服趴就在地上偷窺她。女生曾向小區物管反映情況，卻獲回覆指沒有執法權，只能口頭勸阻；她亦曾報警求助，派出所有人員卻指因大叔沒做出實質性行為，故「管不了」，女生無奈下只好拍片於網上公開事件，惹來網直呼情況離譜，認為執法部門應採取行動阻止，否則「到出了事就太遲了！」。



四川自貢有女子遭鄰居大叔偷窺長達1年，每當她出門時，50多歲的大叔都會莫名開門，沒穿衣服趴在地上偷窺。（「時間視頻」微博影片截圖）

據內媒報道，居於四川自貢大安區鳳鳴苑的彭女士被目測50多歲的鄰居大叔偷窺長達1年，令她深受困擾。彭女士說，每當她出門時，大叔就會開門趴在地上，將頭伸出門外，在沒穿衣服情況下偷窺她。

彭女士無奈說，曾向小區物管反映情況，卻獲回覆沒有執法權，只能口頭勸阻；她亦曾報警求助，但派出所人員卻指因大叔沒做出實質性行為，故「管不了」。彭女士指出，「我覺得他很齷齪，有時候早上我都不敢出門，這是我的家，我搬去哪裏呀？」，又說去年該大叔還叫住她，詢問了一些信息。

不少網民批評物管和警方不作為，到真正出事時才管就會太遲，「這一出門地上老躺個人，夠嚇人的」、「明明知道他變態，但好像無法定罪呀」、「要等出現什麼不好的事了才能管的了？現在的法治社會還是對女性太不友好了」、「沒有接觸就叫沒有做出實質行為嗎？明明就是警察不作為」。

網民紛紛教彭女士各種保護自己的方法，「要不養隻犬」、「只能是隨身帶好電擊棒，他要過來就電他，然後報警」、「出門就往地下噴酒精噴霧，『消消毒，除除蟲』」、「最好的方式就是找隔壁這家的房東，讓他不要再給這個男的續租」、「拍他，在他家門口直播」。

（綜合）