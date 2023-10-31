去迪士尼派糖慶祝萬聖節　小朋友玩完驚見被偷半筒　1舉動超可憐

臨近萬聖節，主題公園紛紛轉換佈置及舉行應節活動。有港媽近日帶兩名子女到迪士尼樂園遊玩，特別為孩子準備了糖果，讓他們與其他小朋友交換，感受節日氣氛。沒料當她與子女玩完遊樂設施後，竟發現放在嬰兒車上的糖果筒有一半糖果不翼而飛，女兒得知後大感失望，邊行邊罵偷糖者，其後更不願放下糖果筒，令她同感心痛，呼籲其他遊客注意財物。



有港媽近日為兩名子女準備糖果，讓他們到迪士尼樂園與其他小朋友交換，沒料玩樂後竟發現糖果筒有一半糖果不翼而飛。（fb「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

「唉，今次真係疏忽咗，點都估唔到糖都會有人偷！」該名港媽於facebook群組記下與兩名子女到迪士尼樂園遊玩的不快經歷，指周四（26日）與子女遊玩前，特意準備了糖果，供他們與其他小朋友交換，增添萬聖節氣氛。她指「兩姊弟派糖都派得好開心，都收到好多其他小朋友送嘅糖」，直至玩小飛象遊樂設施後發現「出事」。

港媽指，與子女玩遊樂設施時，將2個糖果筒連同其他物品放進嬰兒車，並停泊於設施附近，沒想到「出返嚟無咗一半」。她說女兒得信被偷去半筒糖果後失望又難過，形容「阿女一行出嚟望住個筒呆咗，跟住一度行一度鬧話俾人偷晒啲糖，之後玩乜嘢都攞住個筒唔放」。

看到女兒如此在意，港媽同樣生氣，批評偷糖者非常缺德，「其實想要糖講句『happy Halloween』就有，點解要偷？」，又呼籲其他進園遊客小心財物，「大家記住好好保管自己嘅嘢，我就係太放心覺得糖唔會有人偷」。

港媽指女兒得知被偷糖後大感失望，邊行邊罵偷糖者，其後更不願放下糖果筒。（陳葦慈攝）

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不少網民也對樓主女兒的經歷感同情，批評「糖都偷真係cheap到無朋友」、「搞錯，無可能在別人筒內也拿嘛？什麼家教來？」、「小朋友糖都偷勁無品」、「唔使衰到咁呀，要咪自己去問人攞囉」。不過也有遊客遇上好心人，「同你相反，上星期玩ant man，玩完出嚟發現掛喺bb車嘅南瓜多咗啲其他糖」。

亦有網民分享其他萬聖節派糖的失望經歷，「我舊年連個南瓜都俾人偷埋」、「之前未開返關我都試過同樣情況，仲俾人偷埋盒入面嘅襟章」、「有啲人用啲過期、溶晒嘅糖或者碎晒嘅餅嚟同我啲小朋友交換，真係好cheap」、「我同囡囡去冇唔見糖，但俾人偷咗支Halloween玩具棒，糖園內都有得拎，使唔使偷人哋啲糖呀」。