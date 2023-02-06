迪士尼有賊？港媽被偷名牌BB車　2原因指偷車黨所為報警：別姑息

一家人到迪士尼樂園開心遊玩，怎想到會失竊收場？有港媽在社交平台講述不快經歷，指昨日（4日）與兩名女兒到迪士尼樂園，觀看表演前將兩輛價值共逾8,700港元的名牌嬰兒車放於園方指定位置，沒料看畢表演便發現其中一輛不翼而飛。由於兩輛嬰兒車以固定器連接，港媽認定是偷車黨所為怒極報警，同時提醒一眾家長進園參觀時亦要注意財物，「大家記得帶鎖」。



有港媽指昨日（4日）與兩名女兒到迪士尼樂園，觀看表演前將兩輛價值共逾8700港元的名牌嬰兒車放於園方指定位置，沒料看畢表演便發現其中一輛不翼而飛。（fb「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

「入迪士尼的bb車真係真係真係要自己看管好！」該名港媽於facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」發文，表示昨日帶同兩名女兒到迪士尼樂園遊玩，並於晚上7時觀看表演。進場前港媽將兩輛分別價值4,390港元的名牌嬰兒車，連同部分個人物品泊於場地外的專泊區域，「仲要近入口嘅位」。

可是約半小時後，港媽與女兒看完表演竟發現其中一輛嬰兒車不翼而飛，「發現淨係得返一架」。她指，由於帶進樂園的兩輛嬰兒車以專用連接器固定在一起，「換言之，如果發生以上情況，淨係拎一架，嗰個人要分別unlock（解鎖）兩個連接器先做到，絕對唔會係認錯自己車推走咗」。

港媽續指，雖然她將車泊於入口附近，但若職員需要移動嬰兒車，亦毋須將連接器解開，「職員要移動騰空位置，我諗都唔需要去到拆開佢哋咁麻煩」，因此認為事件明顯是偷竊，質疑屬「偷車黨」所為。她於是向園內職員報失，獲回應指已安排保安同事尋找，「搵到就搵到，搵唔到就要尋求警方協助，因為佢哋雖然有Cam（閉路電視），但無權調動」。

港媽指，由於帶進樂園的兩輛嬰兒車以專用連接器固定在一起，相信有人刻意拆開連接器偷走其中一輛。（fb「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

最終港媽與女兒的嬰兒車只能「兩架入園一架出園」，慨嘆事件如「破財擋災」。同日晚上她向警方報案，「希望有同樣經歷的你，都唔好嫌麻煩，姑息呢班偷車黨」；她又提醒一眾家長若攜同嬰兒車進園便要做好防盜措施，期望迪士尼能針對嬰兒車失竊問題採取行動，「希望迪士尼可以做下嘢，制止一下呢啲偷竊事件。雖然應該冇乜可能haha，所以大家自己保護好自己財物，記得帶鎖！」。

事件引起家長級網民熱議討論，不少人直指同類偷車事件不時於主題樂園發生，遊客只能自行帶鎖保護財物，「唔好話普通人bb車呀，之前樂園嘅bb車都畀人偷咗攞去用呀」、「靚車貴車牌子車一定一定要鎖，二手賣返出去都值千幾蚊」。亦有家長認同園方應採取措施，「班偷竊嘅就對準樂園處事態度，近年已頻出現偷嬰兒車事件，奇妙旅程難以歡樂」、「迪士尼係咪應該搞好個秩序，例如好似寄存行李咁比返個tag去認領車仔，令人玩得安心又放心都係佢哋嘅使命嘛」。