超巨蟒蛇出沒！身長高過屋棚　腹部隆起極恐怖　網民︰人都吞得落

外生態探索真人騷一向受歡迎，ViuTV節目《無制限探險隊》亦熱播，但微博近日流傳1條影片，卻是在民居範圍出現野生動物的恐怖面──有超巨大網紋蟒蛇山現在民居的屋棚內，可見其身長等於屋棚高度約2倍，腹部更隆起，粗壯得十分嚇人，不排除剛剛吞下體型龐大的獵物。網紋蟒身體蠕動期間，頭部不幸被繩子綁住，只能被卡在柵欄上，牠奮力擺頭但始終未能脫困。網民看片後驚呼恐怖，紛紛留言指「不是特技嗎？」，又猜則牠到底吞下甚麼獵物，「蟒蛇是否吞了牛嗎？」、「看他的腹部那麼脹，恐曶人都能吞下」。有人則指要「要召喚無制限探險隊」、「黃金畫面get」。



有超巨大網紋蟒蛇山現在民居的屋棚內，可見其身長等於屋棚高度約2倍，腹部更隆起。（微博影片截圖）

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涉事影片被上載至微博，片長約35秒，可見現場是鄉村民居的屋棚範圍，網紋蟒懷疑不久前吞食巨大獵物，身體粗似水桶，但身體蠕動期間被屋棚的繩索牢牢綁緊，無奈被卡住，只能搖頭掙扎，但至影片結困時仍被困，而影片亦沒有寫明發生在何地。

影片震驚不少網民，留言指「體型好大」、「未見過」、「到底吞了什麼才會大腹便便？」、「看他的腹部那麼脹，恐曶人都能吞下」、「要召喚無制限探險隊」、「黃金畫面get」。

ViuTV節目《無制限探險隊》亦熱播，但民居出現野生動物獵食景像，肯定令人大嚇一跳。（《無制限探險隊》電視截圖）

網紋蟒亦被稱為霸王蟒，廣泛分布在東南亞國家例如印尼和印度，雖然沒有毒性，但生性兇猛，最長可以接近10米，是目前世上最長的蛇類之一，網紋蟒是肉食性，平時獵食哺乳類、爬蟲類和鳥類，曾經傳出食人慘劇，有人曾經剖開蟒腹，發現人類遺體。網紋蟒亦有經濟價值，蛇皮可被製成高級皮革，蟒肉可供食用，所以深受歡迎，不少人進行人工養殖。

（綜合）