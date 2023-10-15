天花板跌大蟒蛇！稀有貓咪慘遭吞吃　主人回想曾聽怪聲以為貓打交

愛貓被闖入的蟒蛇吃掉！泰國有女貓主日前聽到天花板有東西掉下，發現是大蟒蛇，即帶在房內熟睡的姪子逃走，再回去救出愛貓，但只找到6隻，稀有的泰國御貓（Khao Manee）不見蹤影。救援人員趕到捉蛇後，確認牠體長約4米，吃貓後腹部隆起，貓主回想起昨晚聽到疑似貓咪打交的聲音，懷疑當時正被蟒蛇攻擊，可能蟒蛇吃貓後太重從天花板掉下。救援人員已將蟒蛇放回野外。



大蟒蛇闖入屋內吃掉1隻貓後，盤在睡房內一角。（網上圖片）

泰媒報道，9月28日，大城府有貓主向動物組織求助，稱有大蟒蛇闖入家中吃貓，並從天花板掉下來。現場是1個木製單層式單位，救援人員在睡房發現天花板有個洞，並在房間一角的櫃子附近發現蟒蛇盤在角落處，吃貓後腹部隆起。他們先用捕蛇器夾住牠的口，合力捉尾將牠扯出，但大蛇不停掙扎。該蛇體長約4米、重約10公斤。

33歲女主人魯吉納特（Chanisara Rujinat）指，事發時她正在休息，突然聽到天花板有東西跌落地面的聲音，原以為是天花板吊扇掉下，但一看發現天花板塌了一部份，一直沒找到掉了什麼下來。她隨後想到可能是蛇，馬上將還在房間內熟睡的姪子帶走。

被蟒蛇吃掉的是1隻泰國御貓，圖為同品種貓。（Getty Images）

魯吉納特鍾情於泰國品種貓，她事後返回屋內救貓，將牠們送到安全地方，但只找到6隻，另有1隻白色藍眼的稀有泰國御貓不見了，估計被蛇吃了。魯吉納特回想起昨晚聽到貓咪打交的聲音，而且撕咬聲很吵，她當時以為貓咪在玩耍，喝罵牠們別互咬，估計其實當時貓咪正被蟒蛇攻擊及吃掉。直至早上因為蟒蛇太重才從由天花板掉下來。

救援人員趕到現場時，相信貓咪已在蛇腹內消化，天花板上有個大孔，懷疑牠吃貓後躲在睡房內。事後蟒蛇已重新放回野外。

（綜合）