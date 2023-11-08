每天都在中毒！廚房油煙浴廁黴斑要留意　醫揭「生活5毒」恐致癌

「不知不覺每天都在中毒，恐怖的生活五毒你中了幾個？」台灣腎臟科醫生洪永祥在粉絲專頁指出，很多找不到病因的個案，有可能是慢性中毒而不自知，經由不自覺的錯誤生活習慣引致，年輕時肝腎功能排毒強，症狀不明顯，但日積月累下毒素漸多，輕者傷肝腎、心、大腦及骨髓，也影響免疫力，嚴重者癌症隨時報到。

不過，洪永祥醫生亦提供了如何避免攝取或接觸到這些生活毒，以及增強體質及有助排毒的方法。



腎臟科醫生洪永祥指出隱藏在日常生活中的5種毒素來源。（facebook圖片）

腎臟科醫生洪永祥在粉絲專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中發文，指出隱藏在日常生活中的5種毒素來源：

生活中的第１毒是吸入煙：二手煙、三手煙、廚房油煙、燒金紙、汽車香水、臥室香氛、煮沸的開水蒸氣、電子煙、傳統蚊香電蚊香、裝潢的甲醛等。

洪永祥指即使沒在家抽煙，殘留在衣物上的毒煙塵會帶回家中的地毯、地板及床上長達3個月，風一吹家人再吸入這種三手煙；電子煙對身體的破壞不亞於紙煙，而廚房油煙亦是造成肺腺癌主因。他提醒，煮開水要注意水蒸氣的三鹵甲烷，若未事先過濾自來水，水煮沸後也要打開抽油煙機，並開蓋再多煮2分鐘，可吸掉三鹵甲烷、氯等。

長期暴露在二手煙或焚香燒金紙的環境中，會造成更嚴重的胸腔問題和過敏症，還會增加心臟病和肺癌罹患率。（facebook圖片）

盡量使用蚊帳，不要使用任何傳統或是電子蚊香，焚香燒金紙要戴口罩並在通風空間進行，汽車車窗是緊閉空間，除非你有很安全無毒的天然香氛，否則不要用汽車類香氛，裝修使用無毒建材，可打開抽屜或是衣櫃來減少甲醛。短期暴露可能會造成咳嗽、頭痛、眼睛喉嚨不適、呼吸不順和心律不整等症狀；長期暴露將會造成更嚴重的胸腔問題和過敏症，例如氣喘、支氣管炎和肺氣腫，肝腎衰竭、還會增加心臟病和肺癌罹患率。

生活第2毒:黴菌毒：浴廁黴斑、寵物皮屑霉菌、香港腳的襪子、潮濕劣質咖啡豆、開封很久的堅果花生、黴斑的枕頭被單床套與床墊。

洪永祥指黴菌不但釋放過敏物質，引致過敏氣喘等，有些毒性強的黴菌，會引發嚴重肺部病變，甚至死亡。預防方法是如寵物有皮屑黴菌要治療，環境要徹底除黴；家人患有香港腳，襪子要分開洗；不要飲有裂豆、壞豆的咖啡；發霉、過期食物要立即丟棄；堅果花生類放陰涼乾燥處，若太大包無法1次吃完，分小袋密封置於雪櫃內保存。

生活第3毒－清潔化學毒：洗衣精、洗衣香氛球、洗碗劑、科技海綿、浴廁芳香劑、漂白水、除黴劑。

洪永祥表示，有研究發現，某些洗衣劑與衣物柔軟精烘乾加熱時，會散發出25種有機溶劑，而含香味的洗衣產品，也會揮發出有毒化學物質。此外，殺塵蟎洗衣精若含有「殺蟲劑百滅寧」會殘留衣物，引發紅疹等過敏情況，兒童長期接觸恐影響注意力，長期則可引發肺癌及肝癌。

使用塑膠袋或不合格的容器裝熱食或微波，容易產生塑化劑，恐導致生殖系統損傷與不孕，還有致癌風險。（facebook圖片）

科技海綿用來洗碗，小心甲醛與三聚氰胺中毒，前者恐增鼻咽癌、白血病風險；後者則對腎臟、膀胱危害甚大，長期暴露恐增患癌風險。他建議科技海綿不要用來洗碗盤、鍋具和蔬果，容易將三聚氰胺吃下肚；別用溫水刷洗，易釋出當中的有毒物質。

生活第4毒－加熱與容器毒：塑膠袋裝熱湯、使用不對的微波容器、燒烤油炸食物烹調到焦黑。

洪永祥指出，使用塑膠袋或不合格的容器裝熱食或微波，容易產生塑化劑，恐導致生殖系統損傷與不孕，還有致癌風險。他提醒，可使用不鏽鋼、陶瓷玻璃裝熱食，微波食物時務必使用專用微波容器，任何烤焦的食物別再吃下肚。

日常的乳液、面膜、化妝品、染髮劑等，最好使用天然成份之產品，減少接觸化學物質。（GettyImages）

生活第5毒－經皮毒：洗髮精、乳液、面膜、保養品、化妝品、酸痛貼布藥膏、提神精油、髮膠、染髮劑。

洪永祥警告，當皮膚接觸化學物質，約有0.5%會透過角質細胞間隙、汗腺或毛囊滲透到皮膚內部，部份毒素恐殘留於皮下組織，甚至透過血管、淋巴管進入循環系統而累積於體內，長期不僅引起細胞病變，甚至有致癌可能。

接觸皮膚時間愈長愈要小心，像洗面乳、洗髮乳洗完就沖掉，時間不長；但乳液、面膜、化妝品、染髮劑等，最好使用天然成份之產品，減少接觸化學物質。其他像是提神精油、痠痛藥膏、貼布，要像口服藥一樣留意使用時間及劑量，切勿過量使用。

帶氧運動也能促進代謝，有助排出經皮毒。（GettyImages）

而除了減少接觸這些生活毒外，洪永祥建議多飲水排出毒素，並攝取膳食纖維、益生菌，增加腸道排毒，帶氧運動也能促進代謝，有助排出經皮毒；多吃五顏六色蔬果，增加抗氧化力與肝腎排毒功能。