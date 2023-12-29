孕妻揭丈夫包養小三　「愛愛」足迹遍全台　激到正宮險流產決提告

懷有愛的結晶當然開心，但懷孕期間發現丈夫出軌，心情由天堂直跌地獄。台灣1名人妻發現丈夫愈來愈冷淡，但隨後懷孕，希望挽回丈夫，有一次丈夫陪同產檢，意外發現其手機有大量和「小三」的親密照片，2人甚至拍下婚紗照，因而揭發丈夫4年來一直包養小三，每個月提供10萬新台幣（2.5萬港元），甚至借出人妻的平治和BMW名車給小三使用，2人「愛愛足迹」遍及全台，甚至誇張到在人妻的床上交歡，出軌行徑險令人妻流產，案件提堂後，小三自認正宮，反稱男方都想離婚，法庭最終判處小三賠償100萬新台幣（約25萬港元）。



人妻懷孕後，奢望新生命可以挽回婚姻。（示意圖/Getty Images）

判決書指出，人妻和陳姓丈夫本身育有2名小朋友，但自從2019年起，陳男開始表現冷淡，甚至拒絕出席各種家庭活動，令到陳妻變成「單親母親」，但到了2022年有轉機，陳男向妻子求歡，不久她懷孕，令她奢望新生命可以挽回丈夫。

豈料有一次在丈夫的陪同下，陳妻接受產檢，意外見到丈夫手機藏有和「小三」的親密照片和影片，原來陳男自2019年在包養網站認識1名來自雲林的20歲張姓女大學生，2人開始交往，丈夫每個月定時給予張女10萬元（2.5萬港元）不等的包養費，甚至向張女提供人妻的平治和BMW駕駛，張女則在社交平台訛稱是自己名車炫富，聲稱「想讓家人坐得舒服」。

2人誇張到在人妻的床上交歡。（示意圖/Getty Images）

2人「愛愛足迹」遍佈整個台灣，更誇張到在陳妻的床上交歡，小三亦曾應陳男要求，穿上緊身短裙增加情趣，2人每到一個旅遊景點都會拍照，動作包括深情對望和擁吻，張女更經常傳送裸體影片，嬌嗔「老公」、「寶貝」，2人甚至在白色情人節前往婚紗店拍攝婚紗照，張女更透過手機訊息，向陳男建議「可到國外辦理結婚，這樣就不會有重婚罪疑慮」。

丈夫出軌行徑令到陳妻非常傷心，肚子因而絞痛，險導致流產，最終決定提告張女，要求賠償300萬新台幣（約75萬港元）精神慰撫金，張女母親支持這段不倫關係，慫恿陳男離婚。

2人在白色情人節拍攝婚紗照。（示意圖/Getty Images）

案件提堂後，張女辯稱，陳男決定拍攝婚紗照和借車，他本身想離婚，所以她並非小三，反而是正宮，張女更稱家庭經濟狀況一般，8歲起就要打工，小學四年級在雞肉飯店工作，一直做到高中畢業，升上大學也要繼續打工，直到遇見陳男叫她停止，她才辭去工作，希望法官可以考量其情況作出輕判。

法官考慮到2人關係持續約4年，對陳妻造成極大傷害，所以判處張女賠償100萬新台幣（約25萬港元）精神慰撫金，案件可以上訴。

（綜合）