人情公價｜一家四口赴高級酒店婚宴　只付$XXX人情　新人嬲到絕交

【人情公價／酒店／婚禮】婚宴「人情」到底是表達心意，還是「金錢力量」？有台灣網民於網上發文表示，近日與妻子及2名孩子一家4口參加朋友婚禮，支付總共600台幣（約150港元）「人情」，朋友知悉後「氣炸」要與他絕交，令他相當不解：「600元（台幣）可以吃爭鮮的壽司20盤了，真的是我包得太少嗎？」

帖文引來網民熱議，不少人斥責樓主離譜、丟臉，「600帶一家人去吃？真的是臉皮夠厚的才做得出來」、「好1個範例『人不要臉天下無敵』」、「絕交是對的」。也有網民認為是反諷文，「別鬧了，這世代還有人可以不要臉到一家四口喝喜酒才包600元，不可能吧！」。



有台灣網民近日一家4口參加朋友婚禮，支付總共600台幣（約150港元）「人情」，朋友知悉後「氣炸」要與他絕交，令他相當不解。（示意圖／資料圖片）

該台灣網民於Facebook群組「匿名公社」發文表示，其相識十多年的同學日前在五星級酒店舉辦婚禮，延開20席，他於是帶妻子、兒子及女兒一同赴宴，並包了600台幣（約150港元）「人情」祝賀。

同學後來發現樓主支付的「人情」金額相當生氣，提出與他絕交，令樓主困惑不解，未知問題所在：「可是600元（台幣）可以吃爭鮮的壽司20盤了，真的是我包得太少嗎？」

樓主疑惑問：「我包得太少嗎？」（示意圖／資料圖片）

帖文引來網民熱議，不少人斥責樓主「丟臉」、「無恥」，「600帶一家人去吃？真的是臉皮夠厚的才做的出來」、「好1個範例『人不要臉天下無敵』」、「有病吧，600打發誰啊？」、「絕交是對的」、「是有多窮啊？」、「少1個0吧」、「下次你什麼時候在五星級飯店辦桌，我包1000帶老公跟兒子去」、「600看清1個人，划算」。

也有網民認為這篇其實是反諷文，「別鬧了，這世代還有人可以不要臉到一家四口喝喜酒才包600元，不可能吧！」、「反諷文一堆人是看不出來，還是在跟着演？」。