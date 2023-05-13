咁衰？無業女做伴娘兼封人情$XXX　閨密豪擺婚宴疑嫌錢少即絕交

出席婚禮時，給人情多少往往令人頭痛。泰國1名失業女子不但為閨密擔任伴娘，由早至晚任勞任怨，甚至在經濟拮据下仍封了500泰銖（約116港元）人情，但懷疑遭好友嫌棄太少錢，繼而單方面絕交，讓失業女非常難過。網民批評閨密行為，認為是次事件看清好友為人，甚至有人指「伴郎伴娘當日辛苦，新人不應向他們收人情，反而該結利市作報酬」。



失業女生表示，閨密日前在泰國1間五星級酒店舉行婚禮，邀請她擔任伴娘，需要由早至晚都在酒店內打理各項事情，事後卻被絕交。（Getty Images）

樓主近日在社交平台訴苦，指出1名閨密關係密切，平時周末或假日都會相約出去遊玩，閨密日前在泰國1間五星級酒店舉行豪華婚禮，邀請她擔任伴娘，雖然需要由早至晚都在酒店內打理各項事情，但樓主二話不說答應，由於最近失業，經濟狀況拮据，於是檢查生活費後，抽出部分錢便封了500泰銖（約116港元）做人情。

失業樓主經濟狀況拮据，封了500泰銖（約116港元）人情，懷疑閨密嫌棄金額少，所以斷絕來往。（Getty Images）

婚禮結束後2天，樓主發現好友和她斷了聯絡，對方不但不接來電，而且對訊息不讀不回，甚至解除兩人在facebook的朋友關係，懷疑對方嫌棄其人情金額少，所以斷絕來往，令樓主慨嘆：「失業後心情沮喪，壓力也很大，人情少有錯嗎？」

帖文引來不少網民討論，紛紛批評閨密行為過分，留言指「朋友幫忙處理婚禮，高興都來不及了，她怎麼這樣？」、「這樣也挺好的，用500泰銖就能看清對方是什麼樣的人」、「500泰銖不少了，現在賺錢也不容易」、「有些新人會跟伴郎伴娘說不用人情」。

（綜合）