最短婚姻！剛完成註冊　新娘見新郎1舉動極心寒　僅3分鐘決定離婚

有這種丈夫，婚姻還要走下去嗎？科威特1對新人到法院註冊結婚，本應非常開心，但新娘步出法院時不小心跌倒，沒想到新郎舉動令她相當心寒傷心，她當下即決定離婚，兩人從結婚到離婚只有約3分鐘，可算是「最短婚姻」。



科威特1對新人到法院註冊結婚，本應非常開心，但新娘步出法院時不小心跌倒，沒想到新郎舉動令她相當心寒傷心。（示意圖／gettyimages）

婚禮顧問VIVI近日在節目《新聞挖挖哇》分享事例，指科威特1對新人一向非常甜蜜，兩人到法院註冊結婚，「結婚時候那種心情都是非常開心，非常愉悅」。新人完成註冊後，開心手牽手準備離開法院，但新娘不小心踩到裙襬往前跌倒，相當狼狽，沒想到正是這一跌，成為極速離婚導火線。

VIVI表示，正常情況下，見到另一半跌倒，作為丈夫也會趕快扶起妻子及關心她有否摔傷，惟這名新郎舉動卻超乎想像「跌破大家眼鏡」。原來新郎看着新娘跌倒時，不但沒有扶起她，還在旁邊大笑，然後一直說新娘「Stupid（愚蠢）」，「怎麼那麼蠢踩到自己的裙襬，然後這樣跌到，真的有夠笨的」。

新娘見到新郎舉動失望傷心，即時與新郎離婚。（示意圖／gettyimages）

VIVI指，新娘聞言失望傷心，心想「你不來扶我也罷，你居然還落井下石取笑我，那這樣子的男人，我為什麼要跟你過一輩子」。於是她當機立斷走回法院，即時與新郎離婚，兩人從結婚到離婚只有約3分鐘，可算「最短婚姻」。

婚禮顧問VIVI在節目《新聞挖挖哇》分享事例。（節目截圖）

事件引來網民熱議，大部份人都認為新娘決定正確，「3分鐘救一生，很理智有魄力」、「還滿幸運的，只用了3分鐘救了自己一生」、「很聰明的決定，不然後面日子會過得很辛苦的」、「真是最對的決定！」、「霸氣」。不過也有網民表示，兩個人能走到結婚階段並不容易，認為新娘決定太輕率。