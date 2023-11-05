不滿被踢出WhatsApp群組　36歲男子上門理論　惱羞成怒刀殺友人

被踢出群組就動手殺人？印尼近日發生一宗可怕兇殺案，1名男子不滿被踢出WhatsApp群組，上門與友人理論時打起來，他難忍怒意，竟掏出長期攜帶在身上的小刀將友人捅死。疑兇犯案後逃離現場，7小時後被警方在家中逮捕。



36歲疑兇托伊班（圖中）因不滿被踢出WhatsApp群組，找友人理論時殺死對方。（網上圖片）

綜合印尼媒體報道，事發於印尼西爪哇萬隆區。36歲疑兇托伊班（Toto Toyiban）與29歲死者阿德里安（Adrian Ali Eboh）是朋友關係，同是WhatsApp群組「XTC Beer 188電單車群」成員。10月28日，托伊班被群組管理員阿德里安踢出群組，托伊班遂於10月29日午間1時許前往阿德里安位於巴林達區（Baleenda）博莊馬拉卡村（Bojong Malaka）的家中，找他理論。

有指，托伊班在群組中說了1句話令阿德里安感到被嘲諷，於是便將他踢出群組。而托伊班惱羞成怒，上門理論時令事態升級，兩人打鬥期間，托伊班取出一把尖刀，猛地刺向阿德里安左胸。阿德里安心臟被刺穿，當場斃命。

托伊班殺人後逃回位於馬拉卡薩里村（Malakasari）西博達斯（Cibodas）的家中。當日下午4點左右，有村民發現阿德里安屍體於是報警。警方於案發約7小時後，找到托伊班住所並將他逮捕。托伊班向警員表示，對殺害阿德里安的行為感到非常後悔。

萬隆警察局長維博沃展示涉案兇器，並表示死者致命傷為左胸3處刀傷。（網上圖片）

萬隆警察局長維博沃（Kusworo Wibowo）於10月30日發聲明，指屍檢顯示死者手臂及手指均有刀傷，致命傷為左胸3處刀傷，「導致心臟撕裂，最終受害者死亡」。疑犯所用的武器，是他每日隨身攜帶的尖刀。疑犯目前被控使他人重傷致死罪，如該項罪名成立，最高可被判處15年監禁。

（綜合）