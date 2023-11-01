恐怖倫常慘案！23歲男殺6歲兒後續更狠　內情心寒被罵不配為人父

【倫常命案】稚子何辜？泰國發生恐怖父親殺子案，1名23歲男子竟然狠心殺害6歲親生兒子並棄屍荒野，其後更報假案想擾亂警方視線。警方察覺案件可疑，最終層層審問下男子終承認殺害兒子，內情是不滿妻子拋夫棄子，他有感兒子成為負擔，令他壓力倍增而行兇。警方其後帶涉案狠父返回案棄屍現場重組案情時，大批圍觀村民氣憤，怒罵疑兇「不配為人父」。



泰國《世界日報》報道，事發10月27日，本身是伐木工的23歲男子納塔蓬，到警署報案稱把車停在路邊買食物時，兒子突然失蹤。警方動用社交網絡尋人，到淩晨零時10分卻接獲納塔蓬通知稱找到兒子的屍體。警方趕到現場，發現孩子臉色蒼白，額頭有抓痕，法醫驗證後相信是窒息身亡。

雖然納塔蓬聲稱兒子無故失蹤後遇害，但由於案件疑點重重，警方隨後於是審問納塔蓬數小時，在層層壓迫下，納塔蓬終承認是他殺死兒子，而他報案時，其實兒子就坐在車裏。

警方調查後揭露，案發當晚納塔蓬抱兒子上車帶到離家幾百米偏僻處，用手掩住兒子的嘴直到兒子不再動彈，確認兒子沒有呼吸後，納塔蓬把遺體棄置荒野隱密處，然後開車回家睡到淩晨5時許，醒來後裝作心急尋子，更欺騙村民幫忙尋找，又引導村民找到兒子的屍體，自己則準備好如何解釋。

納塔蓬承認行兇後透露內情，表示他和妻子一起生活多年，共同養育這名兒子，惟夫婦發生爭吵，妻子在1個月前拋棄了他和兒子離家出走，他有認為兒子成為負擔，令他壓力倍增，故動了殺機。

警方事後帶納塔蓬到案發現場重組案情，大批村民圍觀，許多人大聲怒罵納塔蓬不配為人父。