玩機動遊戲被夾住腳　腳踝屈成可怕角度　女生驚訝僅扭傷：竟沒斷

玩機動遊戲時真的要注意安全！澳洲1名女生日前玩機動遊戲時，不慎將左腳卡在座椅下方，隨着操作員控制座椅下降回原位時，腳踝以詭異角度嚴重屈曲，場面嚇人。所幸她及時脫困，就醫時醫生指她沒有骨折，只是扭傷，然而事故影片在網絡傳開後，還是嚇到了不少網民。



澳洲女生薩瑟蘭（圖左）赤腳玩機動遊戲時，不慎將左腳卡在座椅下方，腳踝被夾住內屈，萬幸的是她最終只是扭傷了腳趾。（@pippasutherland／TikTok影片截圖）

該名來自澳洲墨爾本的22歲女生薩瑟蘭（Pippa Sutherland）於10月前往當地遊樂場（Slingshot Surfers Paradise）遊玩，她與友人乘坐機動遊戲時卻不幸發生意外。當時薩瑟蘭赤腳坐上「空中彈弓」，遊玩結束後便將腿靠攏到座椅下方的一根柱子上。然而，當機器操作員控制座椅下降恢復原位時，她的左腳腳趾卡在承柱上方擋板上，腳踝被頂着內屈成了「可怕的角度」。

從影片可見，薩瑟蘭和朋友扣上安全帶坐在座位上輕鬆聊天，等候機器下降回原位，但當她的腳踝屈成極不自然的角度時，她痛得面容扭曲地尖叫「我的腳！」。當時薩瑟蘭的腳踝看起來「快將折成兩半」，身邊友人發現後，即時向操作員報告異常，機器亦隨即停下，薩瑟蘭才得以脫困。

薩瑟蘭隨後坐上輪椅被送往醫院治理，令人驚喜的是她沒有骨折，只是扭傷了腳趾。她隨後將事故影片及出院時一瘸一拐的畫面上載至社交平台TikTok，並表示對於沒有斷腳感到驚奇，「我的腳竟仍然完整」。她又在另一影片解釋自己不常玩機動遊戲，也並沒有被告知要保持腳伸出來，「我的腳只是在錯誤的時間出現在錯誤的地方。我的腳並非靠在擋塊上，而是被卡住了」。

影片引起網民熱議，不少人表示可怕，並建議薩瑟蘭起訴園方，但遭她拒絕。她認為樂場員工態度友善，且對意外感到抱歉，所以沒有起訴打算。但是也有網民認為薩瑟蘭也有不對之處，「你的鞋子在哪裡？誰讓你不穿鞋子的？」、「為什麼要把腳放在那裏」。