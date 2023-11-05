八鄉鱷魚近況｜海洋公園公開大啖食肉照　網民許願：幾時見我哋？

八鄉錦上路蓮花地一處民居於今年年中發現1條鱷魚，警方及漁護署人員撳地制服，鱷魚其後交由海洋公園照顧。園方近日公開「八鄉鱷魚」的最新近況，表示鱷魚在這半年間，「逐漸適應公園嘅環境」，健康狀況良好，又釋出1張鱷魚大口吃肉的照片，讓不少網民紛紛留言，希望園方盡快為牠取名，更許願稱「幾時可以見我哋啊？」。



海洋公園近日公開「八鄉鱷魚」的最新近況，表示鱷魚在這半年間逐漸適應公園的環境，健康狀況良好。（facebook圖片）

海洋公園facebook專頁日前分享八鄉鱷魚的最新近況，表示該條鱷魚為雌性，身長1.9米，體重35公斤，估計年紀約4歲，而經過園方半年照料，鱷魚已逐漸適應公園環境。

帖文指，在獸醫和護理員悉心照顧下，八鄉鱷魚健康情況非常良好，文中還附有1張照片，看到牠大口吃肉的畫面，「見佢食得津津有味，就知道佢生活得好開心啦」。海洋公園表示，日後將繼續向公園獸醫及動物團隊了解鱷魚的狀況，更承諾「一有更多詳細資料就會第一時間update大家！」。

鱷魚於今年年中現身八鄉錦上路蓮花地一處民居：



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帖文引來不少關注八鄉鱷魚的網民留言，紛紛感謝園方的照顧，並表示希望能盡快在園區看到牠，「感謝照顧沒放棄，真係兩難局面，奇珍異獸愈被照顧有加，不負責任的人容易棄養，將責任推落社會付擔的機會愈大」、「想去探佢」、「幾時可以見我哋啊」、「希望從此好食好住」、「有名未啊？」、「多麼善良的鱷魚，可能會好親人下！」。