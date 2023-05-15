【烏ber Eats】食物鏈大逆轉！鱷魚慘變「佢」嘅順風車　結局曝光

食物鏈大逆轉？



一名部落客在池塘看到相當稀奇的畫面，一隻烏龜竟然趴在鱷魚的頭上，看起來像是在搭鱷魚的便車一樣一起前往同一個地點。

鱷魚也相當乖順的載著頭上的烏龜一起抵達終點，關係良好的模樣讓部落客都看傻了。

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綜合外媒報道，美國佛羅里達州坦帕市一名部落客傑夫（Jef）喜歡到處旅行，他於4月18日的時候在池塘看到一幕神奇的畫面，一隻烏龜竟然坐在短吻鱷的頭上，就像是把對方當的士一樣搭車，這讓傑夫感到相當驚訝。

傑夫將難得一見扭轉食物鏈的畫面貼到臉書粉專「與傑夫一起旅行（Traveling with Jef）」上，吸引廣大網友迴響。

傑夫在貼文中寫道，「當你看到一隻烏龜騎在鱷魚身上在池塘繞，很像騎馬一般，你就知道你人在佛州」。

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結局曝光：烏龜平安離開

照片吸引廣大網友討論，網友留言表示「這也太稀有了」、「鱷魚難道不餓嗎」、「傳說中的『烏ber Eats』？」。

有不少網友敲碗詢問傑夫關於這隻鱷魚跟烏龜的後續，傑夫指出沒有任何一隻烏龜受到傷害，「烏龜後來平安的從鱷魚頭上跳到木頭上」。

佛羅里達州魚類與野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）相關人員表示，其實烏龜平常就是鱷魚常常吃的獵物，如此扭轉食物鏈的狀況可以說是非常罕見，畢竟不是所有的鱷魚都會放棄眼前的美味食物還擔任烏龜的免費的士司機。

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