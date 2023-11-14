衰！初次約會男方請客　翌日卻要收返飯錢　女方1句神回網民激讚

男女約會食飯由誰結賬或是AA制攤分賬單，常常引起網民議論，外國有女網民在網上發文，指她早前與男子約會食晚飯，結賬時曾表示可請客，男方卻爭請客。可是，翌日男方竟向女子傳短訊，指想不到當日晚餐會這麼貴，要求女方付回一半飯錢，分擔50美元（約391港元），女方1句秒回，表示「這項優惠在昨晚離開餐廳後就過期了」。事件在網上瘋傳，女子回覆被一眾網民激讚機智。



安娜分享自己的約會奇遇，她與傑森相約晚飯初次約會，傑森表現很大方，堅持請客。 （《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

傑森翌日要求安娜轉賬50美元（約391港元）給他，以分擔一半晚餐飯錢。（網上圖片）

綜合外媒報道，外國女子安娜（Anna）在Reddit論壇上分享自己約會奇遇，她與傑森（Jason）的男子相約晚飯，是兩人的初次約會，當晚用餐完畢後，傑森表現很大方，堅持替兩人付了晚餐及酒錢，而安娜曾提出可請客，但傑森堅持請客就由他了。

可是，翌日安娜竟收到傑森傳來短訊，他先指自己當天要參加比賽，然後便說「我們能一起分擔晚餐嗎？我沒有意識到昨晚花了這麼多錢，哈哈！」，並要求安娜轉賬50美元（約391港元）給他。

安娜回覆表示「這項優惠在昨晚離開餐廳後就過期了」。（《紳士的品格》劇照）

安娜收到傑森這樣的訊息感到相當愕然，並立即回覆對方表示「這項優惠在昨晚離開餐廳後就過期了」，加上她當時有表明自己要請客，只是傑森拒絕，最後安娜亦不忘祝福他比賽順利。

這宗約會奇事隨即在網絡瘋傳，不少網民大讚安娜回覆充滿機智，「很機智！」、「我想他不想在餐廳接受她請客，因為這會傷害他脆弱的自尊心」、「惡心！」、「為自己付錢並不等於分攤賬單。你為你吃喝的付錢，他為他吃喝的付錢，所以你不該為他付錢」。