慘！女大學生染HIV失戀　酒吧瘋狂一夜情7個月　結果後悔了…

散播愛滋病病毒？泰國1名女大學生，一出生就感染HIV（愛滋病病毒），數月前因失戀傷心，竟不理自己情況放縱自我，與多名男子「一夜情」發生性關係長達7個月。「瘋狂」過後，女大生反省內疚後悔，於是於網上發文講述自己特徵及常去的座標，希望相關曾與她性交的男子盡快檢查，又希望對方能夠原諒自己。



泰國1名女大學生，一出生就感染HIV（愛滋病病毒），數月前因失戀傷心，竟不理自己情況放縱自我，與多名男子「一夜情」發生性關係長達7個月。（示意圖／gettyimages）

據泰國《世界日報》報道，該女大生匿名在網上發文講述事件，指自己目前就讀大學二年級，即將升上三年級，今年4月因失戀心情差，於是常到附近酒吧喝酒發泄，更與多名陌生男子「一夜情」性交，長達7個月。

不過問題是，樓主本身感染HIV（愛滋病病毒），而性行為是傳播愛滋病毒主要途徑之一。經過7個月「放縱」，樓主反省後感到很內疚，「現在只想逃到很遠的地方出家，不想見任何人」。

樓主公開自己過去7個月常去地點，呼籲相關男子檢查。（示意圖／gettyimages）

樓主又擔心與她發生性關係的男子若感染HIV，會連累到無辜的下一代，於是公開自己過去7個月常去地點，「幾乎每天晚上都出去，去得最多是加油站旁邊酒吧，儘管有吃藥，但每次都飲酒」，呼籲與她有過親密接觸的男子盡快檢查，「想了很久要不要發帖，腦海中總是浮現這樣的畫面，萬一發生關係的男子以後結婚生子，要是男子感染HIV，那他的孩子會不會一生下來就是HIV患者」。

樓主也希望獲得對方原諒，承諾以後再也不會作出相關行為，她會照顧好自己。

當地衞生部門曾呼籲，避免和陌生人發生性行為，每次性行為也要做足安全措施，使用安全套。