貨Van司機慢駛阻巴士　無視車長狂呠　後續1舉動惹不滿：幫你出名

同為道路使用者，何必要針鋒相對呢？最近社交平台流傳1段影片，顯示1輛客貨車的司機在路中刻意慢駛，阻住後方的巴士，其間司機更單手揸軚，並全程回頭看，巴士車長則一直響咹以作催促。上載影片的網民不滿客貨車司機所為，明言要「幫你（客貨車司機）出名」，不少人亦留言客貨車司機行為無聊兼阻礙交通，「巴士又冇所謂，其實最好塞到收工」、「玩人定俾人玩」、「嗱嗱聲送貨啦仲玩」。



客貨車在馬路中慢駛前進，阻住後方巴士，其間客貨車司機更單手揸軚，並全程回頭看，巴士車長則一直響咹作回應。（facebook影片截圖）

相關影片在facebook群組流傳，顯示1輛客貨車在馬路中慢駛，疑刻意阻擋後方的巴士。客貨車司機更左手揸軚，右手掛在車窗外，全程多次回頭看，疑似不忿地罵着巴士車長；而巴士則不停「響咹」催促。

片主不滿客貨車司機所為，在影片中向司機直呼「幫你出名」，意指會將影片分享至網上公審，並在帖文嘲諷說：「咁有型，唔好郁啊嘛！」影片引來大批網民熱議，不少人認為客貨車司機的舉動或對其他道路使用者構成危險，「可以告危駕」、「單手揸車算唔算危駕」、「呢個應該係高手嚟㗎，唔使望前面揸車，咁犀利啊」。

也有網民嘲諷客貨車司機慢駛阻巴士的行為無聊，「呢啲戇X佬，仲以為可以搞到人哋，其實搞到自己，人哋只要未收工，每一秒都係出緊糧，就算俾你塞到唔郁得都冇所謂，玩下手仲有OT（加班）錢」、「咁戇X嘅人都有，人哋大吧時間慢慢碌」。

不過，也有部份網民指影片未能反映事件全貌，認為司機慢駛前，必定有「前傳」，留言表示「Van仔係唔啱，咁巴士係咁呠有冇問題？」、「唔使爭，大家都係X街，我唔信貨Van好地地會咁做，一定有前傳」。