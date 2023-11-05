15歲付小童價！母子舌戰巴士車長影片瘋傳：你點知我冇錢畀？Ｘ街

15歲用兒童八達通？網上日前瘋傳1段巴士車長舌戰母子的影片，網民指該名少年「15歲仲畀小童飛」被車長發現，要求補付車資否則下車，結果其母衝到駕駛座旁，質疑為何學生不可用小童飛，批評車長態度差，「你做咩態度啫你，細路仔唔識嘢得唔得呀？」、「你點知我冇錢畀？Ｘ街！」，車長甚為不忿，反罵「你咪落車囉」。母親補付車資後，少年不甘示弱疑拍攝車長兼批評：「我爭你錢呀？點樣爭你錢呀，學好啲態度啦你！」



影片引起熱議，許多網民力撐巴士車長做得好，「兩母子詐傻扮懵」，又揶揄少年有IPhone Pro系列手機卻說自己無錢。不過，有網民認為車長態度也有問題，本身可以「好聲好氣解決」，又提到巴士根本沒有學生半價優惠，故少年拍卡一刻已可斷定他在使用兒童八達通。



少年上車拍卡後，車長即問他年齡。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

樓主4日在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳1分15秒影片，批評1名少年「15歲仲畀小童飛，唔好為十元八塊影響自己人格啦，你要出名實會幫你」。

影片所見，該輛巴士開往東涌港鐵站，樓主未透露路線，有名戴眼睛黑衣少年上車拍八達通時，聲響顯示他正付特惠價錢，車長指住他問：「喂你幾多歲呀？仲畀小童？」少年「吓」一聲後表示自己15歲，車長要求他付成人車資，少年指自己無卡，車長要求他下車，否則應付正價，並停車打開車門。

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少年要求入車廂內詢問媽媽，車長稱「唔得，即刻畀」，不讓他走開。少年稱自己無錢，此時其母詢問何事，少年解釋車長要求付成人價錢，母親即問：「做咩要畀成人呀？」車長聞言大為惱火，稱「佢15歲畀咩小童呀，12歲以上畀成人㗎啦」，母親這時走到駕駛座旁，反問車長為何不是拍了八達通就可以，車長解釋少年使用的是兒童八達通。家長續稱為何學生不可用小童飛，斥車長態度差，「你好啲態度，我有錢畀你」，車長聞言要求即時付款。

家長不甘示弱，「你做咩態度啫你？細路仔唔識嘢得唔得呀？細路仔唔識嘢得唔得呀？」。車長提高聲線稱「你咪落車囉，講咁多嘢做咩啫」。母子甚為不忿，母親說「你點知我冇錢畀？Ｘ街嚟！」，此時才拿起八達通付車資，「咁咪錢囉，冇錢，細路仔唔識嘢」。

少年拿起手機疑拍攝車長，問「我爭你錢呀？點樣爭你錢呀？學好啲態度啦你，嗌咩人落車呀？好大呀？你揸車」。車長未再回應，見家長補付車資後開車離去。

樓主批評該兩母子「一睇就知呃開着數，攞唔成着數就發爛渣」，而巴士車長的態度好壞「好雙向」，揶揄「有啲咁嘅阿媽就生件乜嘢出嚟」。

許多網民大讚車長「做得好」，兩母子明顯老羞成怒，「兩母子詐傻扮懵」、「唔講大家唔知，香港真系好多呢類人」、「兩條西客仲要發窮惡，好心佢哋唔好為咗幾蚊搞到自己咁樣衰」、「15歲仲叫細路仔？」、「司機全程無講粗口，而且道理的確在司機身上」。不過，也有網民認為車長本身態度也欠佳，「司機態度都好有問題」、「個情緒咁大」，本來可好聲好氣解決。

網民解釋，用學生八達通的拍卡聲效和成人八達通一樣，故少年拍卡後出現優惠聲響和其他乘客上車有明顯差別，已可斷定他使用兒童八達通，故車長即時有反應。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

樓主回覆指，其實該少年車資付不足，已經算坐霸王車，「點解仲要對呢啲坐霸王車嘅人態度咁好呢？」、「同埋條友攞iPhone唔知第幾代嘅pro機去影X司機喎～窮極都有限啦」。

有網民解釋，巴士沒有學生半價，學生八達通坐巴士一樣會出成人八達通聲效，故少年上車時已可肯定兒童八達通。香港巴士未有學生半價優惠，65歲或以上長者及12歲以下兒童，收費為成人單程車費一半。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）