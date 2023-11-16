TUDOR帝舵錶氧化？港男奇招加工　名錶發霉蛋同放再浸海水製鏽迹

收藏手錶是不少男士的嗜好，原來除了保持簇新的原裝樣貌，更可以加工自製另類效果。有港男日前分享為心愛的帝舵錶（TUDOR）自行加工的過程，指喜歡錶帶及錶殼有生鏽感覺，決定強行令手錶的青銅組件氧化，不但將手錶與至少3隻熟雞蛋放進袋內「焗」至發霉，更將手錶直接浸在海水長達1星期，令手錶表面出現「發青」的銅綠鏽迹。不少網民看過相片直呼「大癲」，認為港男做法如同對手錶「施以極刑」，亦有人擔心錶身及錶帶嚴重生鏽，佩戴時或會導致皮膚不適。



有港男指喜歡手錶錶帶及錶殼有生鏽感覺，決定強行令手錶的青銅組件氧化。（fb「香港帝舵會 Hong Kong Tudor Watch Club」圖片）

該名港男於帝舵錶討論群組貼出相片，展示其BLACK BAY 58 BRONZE型號青銅腕錶，以及自行加工的過程。他明言「鍾意生鏽感覺」，故決定強行令錶殼及錶帶氧化，自製「極速生鏽」效果。

為了加強氧化程度，港男將手錶與3隻已壓爛的烚熟雞蛋一同放於密實袋，藉爛雞蛋變壞的過程「焗出」鏽迹。除此之外，他表示之後更將整隻手錶浸在海水內長達1星期，加劇生鏽效果。

手錶經雙重加工後，錶帶及錶殼表面明顯「發青」，部份銅漆因氧化變成綠色，其中錶帶扣位置更有明顯的藍綠色鏽痕，而邊緣位置亦出現黑白色疑似霉點。（fb「香港帝舵會 Hong Kong Tudor Watch Club」圖片）

從港男上載的相片可見，手錶經雙重加工後，錶帶及錶殼表面明顯「發青」，部份銅漆因氧化變成綠色，其中錶帶扣位置更有明顯的藍綠色鏽痕，而邊緣位置亦出現黑白色疑似霉點。港男其後將已生鏽的手錶加以清潔並除去霉點，僅留下銅鏽痕跡，再次拍照展示加工效果，似乎非常滿意。

不少網民看過帖文也直呼誇張，認為強行令手錶生鏽猶如「對隻錶施以極刑」，擔心或會損壞手錶組件，甚至是「錶肉」內部結構，「外牆水喉都無咁銅綠」、「師兄的確重口味，確實唔係個個都接受到」、「由得佢自然氧化咪算囉，都係幾個月嘅事啫」。

亦有網民擔心，手錶嚴重生鏽後表面有明顯鏽迹，佩戴時直接接觸皮膚或會引致不適，「咁樣戴落隻手唔會敏感同痕咩？」、「乜咁重手呀，我戴上手肯定會過敏」、「咁樣會唔會中毒㗎」。港男則留言回應，指「洗乾淨咗戴咗幾次都冇嘢，味就唔覺，但隻手就一定會綠晒」，不過他指該手錶並非每日佩戴，故相信對皮膚影響不算嚴重，「我好少帶，同埋冇試過戴足全日，一年戴唔多過十次，冇事嘅」。

根據帝舵錶官網資料，港男持有的手錶型號為BLACK BAY 58 BRONZE，官方參考價為37,900港元。該款手錶使用原廠MT5400型（COSC）機芯，配備直徑39毫米的青銅錶殼以及鉚釘青銅錶帶，同時附有布帶可作替換。