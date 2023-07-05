智能手錶爆炸疑電池出事！小學生右手恐需植皮　政府證實為熱賣款

為孩子購買智能產品要留神！台灣近日發生智能手錶爆炸事件，當地1名10歲男童去補習班時，右手手腕上的智能手錶突然爆炸自燃，電池整個炸毀，機身燒黑變形。男童送院後確認右手前臂2度燒傷及左手指1度燒燙傷，醫生評估後恐需植皮。有專家推斷爆炸由電池引起，消防正調查事件，但提醒由網上購買的智能手錶品質可能欠佳，建議購買有認證的產品。當地的消費者保護官回應台媒指，自燃的智能手錶就是熱銷的Hero Watch，正釐清產品是否有安全性問題。



台灣10歲男童的智能手錶爆炸，右手燒傷恐需植皮。（民視新聞截圖）

台媒報道，新北市土城區發生智能手錶爆炸事件，6月30日，1名10歲、就讀小學5年級的男童正去補習班的路上，其藍色智能手錶因不明原因爆炸，事發一瞬手錶背面的電池整個炸毀，機身被燒黑變形。男童右手手腕出現燒燙傷痕跡，痛得在街上大叫，附近途人發現後，馬上幫他塗藥膏止痛。

男童忍痛去到補習班，老師見他傷勢嚴重即叫救護車，並幫男童的患處大量沖水。救護員到場後進行緊急處理，安排男童送院治療。新北消防接報後調查爆炸原因，並透露該名男童右手前臂2度燒燙傷及左手指1度燒燙傷，醫生評估後，恐怕需要植皮，並提醒上網購買的智能手錶可能品質欠佳，建議民眾購買有認證的智能手錶。

智能手錶的電炸整個炸毀，錶身炸黑。（民視新聞截圖）

消防提醒，民眾出現燒燙傷情況時，一定要進行「沖脫泡蓋送」，「沖」，即先用乾淨冷水輕輕沖洗20至30分鐘、「脫」，在冷水中用剪刀剪開患處衣物，若沾黏於患處時勿強行剝除、「泡」指持續浸泡冷水30分鐘、「蓋」是用乾淨紗布覆蓋患處或以乾淨保鮮膜繞包覆、「送」，代表嚴重時打求救電話送醫。消防指燒傷後要為皮膚降溫、減少腫脹及傷害，萬一着火要「停、躺、滾」，馬上停住躺下，以雙手護面後左右翻滾，以撲滅火勢。

由於智能手錶功能多，不少家長看中定位及通話等功能，都會為子女選購。當地「3C達人」Tim哥回應台媒表示，事件很可能是手錶電池引致。他提出3點避免意外，第一是別買來路不明的品牌；第二是選購通過台灣認證的產品；第三是最重要，如果要讓兒童使用，至少3年要換一次電池。

消息指，意外中的智能手錶屬網上購買，不是市面常見品牌，已購買4年多，家長對爆炸也摸不着頭腦。有部份網民憑外觀推測是1個網絡品牌「H牌」的智能手錶，到品牌facebook專頁留言問是否他們的產品。

品牌方則留言澄清未收到客人投訴，又指從照片看不出品牌，正釐清發生問題的品牌是哪一家，表示之後會再告知。據「H牌」官網資料，該智能手錶主打可以用專屬應用程式關注小孩的行蹤、位置，並記錄孩子移動路線，更可設定安全區域，例如學校，當小孩到達和離校都會收到通知，現已推出第二代。

男童在上補習班的途中智能手錶爆炸。（示意圖／Getty Images）

意外引起台灣家長關注，當地經濟部標檢局及新北市消保官昨午前往男童寓所，了解手錶品牌及事故原因，新北市主任消保官王治宇查驗後，發現自燃手表就是熱賣款式Hero Watch。王治宇表示，確認手錶款式後已聯繫廠商，惟電話未能接通，將直接前往該公司調查。

他續指，智能產品要具科技專業水準，要有可攜帶的安全性，如令消費者受損害，製造商應負過失責任，應賠償醫藥費、精神損失等。他指案件看起來像安全性問題，但要先釐清是產品具瑕疵還是使用不當。

（綜合）